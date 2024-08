Aktualu turintiems aukso – jo kaina artėja prie rekordinio lygio

Pasak ekspertų, metalo kainą ir toliau palaiko Federalinio rezervo sistemos (FRS) palūkanų normų mažinimo perspektyva.

Tikimybė, kad JAV centrinis bankas rugsėjį sumažins pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais, rinkose šiuo metu vertinama 63,5 proc., o tikimybė, kad normos bus apkarpytos iškart 50 bazinių punktų, vertinama 36,5 procento.

Rinkose taip pat vyrauja nuomonė, kad iki metų pabaigos palūkanų normos bus sumažintos iš viso 100 bazinių punktų.

Be to, ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys parodė, kad Kinijos grynasis aukso importas per Honkongą liepą padidėjo 17 proc. ir tai buvo pirmasis prieaugis nuo kovo mėnesio.