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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Akola group“ perka dar 51 proc. nealkoholinių gėrimų startuolio „OMG Bubble Tea“ akcijų

2026-10-19 10:06 / šaltinis: BNS
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2026-10-19 10:06
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Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse „Akola group“ didina investiciją į nealkoholinių gėrimų startuolį „OMG Bubble Tea“, gaminantį burbulinę arbatą ir kitus panašius gėrimus, – perka dar 51 proc. įmonės akcijų ir perima jos kontrolę. 

Akola group (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos grupių Baltijos šalyse „Akola group“ didina investiciją į nealkoholinių gėrimų startuolį „OMG Bubble Tea“, gaminantį burbulinę arbatą ir kitus panašius gėrimus, – perka dar 51 proc. įmonės akcijų ir perima jos kontrolę. 

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Sandorio vertė šalių susitarimu neatskleidžiama, pirmadienį pranešė grupė. 

„Mūsų tikslas – padėti „OMG Bubble Tea“ pereiti į kitą augimo etapą, pasitelkiant ne tik investicijas, bet ir „Akola Group“ sukauptą patirtį finansų valdymo, gamybos efektyvumo, eksporto plėtros, valdysenos ir verslo vystymo srityse. Esame įsitikinę, kad šios kompetencijos leis bendrovei sparčiau augti tarptautinėse rinkose ir stiprinti savo konkurencines pozicijas“, – pranešime teigė „Akola Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika. 

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Po sandorio „OMG Bubble Tea“ įkūrėjų komanda ir toliau dalyvaus bendrovės valdyme bei plečiant verslą. Penkių narių valdyboje trys atstovaus „Akola Group“.

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„Akola Group“ 2024 metų kovą į „OMG Bubble Tea“ investavo 1,9 mln. eurų įsigijusi mažumos akcijų paketą ir prisijungusi prie bendrovės valdybos.

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M. Šileika tuomet sakė, jog „OMG Bubble Tea“ yra augantis startuolis, per metus kelis kartus padidinęs gamybą ir pajamas, be to, įmonė numato augti kartais. Pasak jo, investicija startuoliui leis plėstis dar didesniu tempu. 

2022 metais įkurta „OMG Bubble Tea“ Panevėžio gamykloje gamina natūralią burbulinę arbatą ir apie 97 proc. jos eksportuoja į Prancūziją, Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Austriją, Graikiją, Italiją bei kitas Europos šalis. 2025 metais bendrovės pajamos siekė 9,5 mln. eurų.

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Šių metų birželį bendrovė pradėjo funkcinių gazuotų gėrimų gamybą – jie jau parduodami Lietuvoje bei eksportuojami į Graikiją ir Italiją.

Įmonėje šiuo metu dirba 51 darbuotojas. 

Pasak pranešimo, šis sandoris tęsia „Akola Group“ strategiją investuoti į perspektyvius augančius verslus. Anksčiau grupė investavo į išmanaus ūkininkavimo startuolį „Geoface“ ir funkcinių gėrimų startuolį „Brite“.

„Akola Group“ dirba daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų, ji jungia bendroves „Kauno grūdai“, „Linas Agro“, Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynus, „Dotnuva Baltic“ ir kitas. 2025–2026 finansiniais metais grupės konsoliduotos pajamos siekė 1,5 mlrd. eurų, EBITDA – 95 mln. eurų, grynasis pelnas – 43 mln. eurų.

indeliai.lt

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