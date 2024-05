„Air Baltic“ skelbia apie rekordines pajamas ir EBITDAR pirmąjį metų ketvirtį

Anot pranašimo, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pajamos išaugo 27 proc. iki 132 mln. eurų, EBITDAR – 19,5 mln. eurų iki 17,1 mln. eurų.

„Nepaisant laimėjimų, bendrovė patyrė grynųjų nuostolių, visų pirma dėl sezoninių svyravimų ir numatomų pajėgumų apribojimų, susijusių su tikėtinu „Pratt & Whitney“ variklių trūkumu 2024 metais. Nepaisant to, tai neturi įtakos mūsų bendroms metų gairėms. Be to, šio ketvirčio rezultatai atitinka vadovybės lūkesčius, todėl mūsų metų prognozės išlieka optimistinės“, – pranešime cituojamas „Air Baltic“ vadovas Martinas Gaussas.

Aviakompanija nurodo šiemet sausį-kovą patyrusi 40,6 mln. grynąjį nuostolį – 30,3 mln. eurų mažesnį nei prieš metus.

„Žvelgdami į ateitį, toliau sėkmingai einame link galimo pirminio viešo akcijų siūlymo jau antrąjį šių metų pusmetį. Mūsų pagrindiniai tikslai nesikeičia – užtikrinti geriausią susisiekimą iš Baltijos šalių, taip pat gerinti keleivių patirtį ir iš esmės prisidėti prie ekonomikos augimo“, – pabrėžė M. Gaussas.

Per tris šių metų mėnesius „Air Baltic“ pervežė 926 tūkst. keleivių – 20 proc. daugiau nei prieš metus, skrydžių skaičių padidindama 11 proc. iki 9,6 tūkstančio. Reisų užpildymo vidurkis pakilo nuo 71 proc. iki 75,9 procento.

„Air Baltic“ iš Vilniaus, Rygos, Talino, Tamperės ir, sezoniškai, Gran Kanarijos, skraidina daugiau nei 130 krypčių Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione.

97,97 proc. „Air Baltic“ akcijų valdo Latvijos valstybė, likusias – Danijos investuotojo Larso Thueseno (Larso Tueseno) įmonė „Aircraft Leasing 1“.