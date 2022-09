Agnė Bilotaitė apie žadamą reformą valstybės sektoriuje: turi būti mokama ne už buvimą, bet rezultatą

REKLAMA

Trečiadienį laidoje „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“ ministrė A. Bilotaitė įvardijo tris pagrindinius valstybės tikslus, tarp jų yra ne tik bandymas valstybinėse įmonėse surasti kompetetingus vadovus, bet taip pat kalbama ir apie atlyginimų kėlimą.

„Būtina turėti pačių geraiusių, stipriausių protų valstybės tarnyboje. Nes dažnai sakoma, kad žuvis pūva nuo galvos. Tai mes kalbame apie tas galvas, kurios būtų sveikos, stiprios, kompetetingos, o tai labai atsiskleidė krizinėse situacijose.

REKLAMA

REKLAMA

Antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai pati valstybės tarnybą, kuri turi būti lanksti, sugebanti reaguoti į nūdienos iššūkius. <...> Mums reikia, kad valstybės tarnyba gebėtų greitai reaguoti, paruošti geriausius sprendimus, numatyti ateitį.

Paskutinis momentas, jeigu kalbame apie motyvacinę sistemą, tai adekvatus atlygis. Taip, šiandieną matome situaciją, kad neįvyksta daug konkursų, į vadovaujančias pozicijas neateina žmones“, – kalbėjo A. Bilotaitė.

Tiesa, jei žadama pertvarka būtų įgyvendinta, atlyginimai augtų ne tik įmonių vadovams, bet ir politikams. Visgi A. Bilotaitė tikina, kad pertvarkos nereikėtų vien tik lyginti su atlyginimu kėlimu.

„Reikėtų nesulyginti valstybės tarnybos pertvarkos vien tik su atlyginimais. <...> Kai kalbame šiandieną apie krizines sitaucijas ir pasiruošimą, kai klausiama, kodėl kartais neturime gerų sprendimų, kodėl nepadaryti kai kurie dalykai, tai reikėtų paklausti, ar mes turime tokią valstybės tarnybą, kuri galėtų tai įgyvendinti?

REKLAMA

REKLAMA

Kalbant apie atlyginimus, mes nekalbame apie dabartinių politikų [algas], tai nelies manęs asmeniškai, nelies prezidento“, – teigė ji.

Tačiau pasigirsta ir pastebėjimų, kad nors valstybiniame sektoriuje atlyginimai yra mažesni nei privačiame, tačiau atsakomybės taip pat yra menkesnės. Be to, profesinės sąjungos šią žadamą reformą kritikuoja ir dėl to, kad pirmiausiai kalbama apie vadovų, bet ne darbuotojų algų kėlimą.

Savo ruožtu A. Bilotatitė paaiškina, kad tam, jog paslaugų kokybė būtų užtikrinta, privalu į tai investuoti.

„Jeigu kalbėtumėme ir lygintumėme, koks yra atotrūkis tarp viešo ir privataus sektorio, jis skiriasi 40 proc. – atlyginimai vadovų yra mažesni. Tad kaip mes galime juos pritraukti į valstybines pozicijas - tuos pačius geriausius, stipriausius, kurie turi geriausius gebėjimus, geriausią išsilavinimą?

REKLAMA

REKLAMA

<...> Jeigu [vadovui] suformuojama užduotis, jo tikslas pasiekti rezultatą, nuo to priklausys ir atlyginimas. Tam yra reikalingi įrankiai. [Vadovas] turi turėti laisvę. Tai bus pokytis, susijęs su visa atlygio politika. Tai reiškia, kad tai darys įtaką ir pačių valstybės tarnautojų atlyginimui.

<...> Mokama turi būti ne už tą buvimą, procesą, bet už rezultatą“, – kalbėjo A. Bilotaitė.

Laidą „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį–ketvirtadienį 19:30 per TV3 televiziją ir naujienų portale tv3.lt!