„Achema“ teigia niekada nelaikiusi dujų Inčukalnyje

„Saugykla dirba nelanksčiai: šaltu periodu tik išduoda, o šiltu – tik priima dujas. Be to, išėjimo iš Lietuvos į Latviją ir atgal mokesčiai politiškai neišspręsti, dubliuojami ir tampa per aukšti, įvertinus ir saugojimo kaštus“, – komentare BNS teigė įmonė.

Dainius Kreivys ketvirtadienį Seime teigė, kad Latvijos saugykloje dujas dažniausiai laiko „Achema“ „Ignitis“.

„Mano žiniomis, lietuviškos įmonės dujų šią vasarą Inčukalnyje nekaupė, nes, jų manymu, dujų kainos buvo aukštos“, – teigė D. Kreivys.

Lietuva dujomis apsirūpina keliais alternatyviais šaltiniais – per Klaipėdos SGD terminalą, iš Inčukalnio saugyklos ir dujotiekiu iš Rusijos per Baltarusiją.

Lietuvos „Amber Grid“, remdamasi Latvijos dujų perdavimo sistemos operatore, neseniai teigė, jog Inčukalnio saugykla užpildyta apie 70 proc.