3 patarimai, kuriuos būtina žinoti prieš renkantis vasarines padangas

Vis dėlto, šių automobilio dalių susidėvėjimas yra neišvengiamas ir visiškai nesvarbu, ar ant jūsų automobilio ratų uždėtos brangios, ar pigios padangos, ankščiau ar vėliau ateis laikas jas keisti. Visgi šis procesas pasikartoja tik kas kelis metus, sukelia šiokių tokių nepatogumų ir daliai vairuotojų vėl tenka domėtis patikimais informacijos šaltiniais ar rekomendacijomis, kaip išsirinkti tinkamiausių padangų komplektą. Taigi, pateikiame patarimus, kurie padės renkantis vasarines apdangas.

Vasarai – vasarinės padangos. Kas turima omenyje? Tai, kad sezoninės padangos yra tikrai geresnis pasirinkimas, lyginant su universaliomis ar visasezoninėmis. Ir jau ko tikrai reikėtų vengti – tai važinėti šiltuoju metų laiku automobiliu su žieminėmis padangomis. Kokie kokybiški bebūtų universalūs modeliai, tačiau jie negalės prilygti savo charakteristikomis tam tikram sezonui pritaikytai gumai. Taip yra dėl to, kad gamintojai siekia visai skirtingų tikslų, sukurdami skirtingiems metų laikams pritaikytas padangas. Vasariniai modeliai geriausiai „atsiskleidžia“, kai kelio dangos temperatūra pasiekia 7-8 laipsnius. Būtent šiomis sąlygomis jos gali garantuoti savo aukščiausius rezultatus stabdant, greitėjant, važiuojant į posūkius ir netgi išlaikant automobilio stabilumą drėgname kelyje. Jei saugumas vairuojant jums nėra paskutinis kriterijus, renkantis padangas, apie universalių padangų variantų nerekomenduojama svarstyti.

Rinkitės padangas, kurios atitiks jūsų gyvenimo stilių ir vairavimo būdą. Miesto gyventojai, didžiąją laiko dalį, praleidžiantys važinėjant gatvėmis, turėtų rinktis minkštesnes padangas su minimaliu protektoriaus raštu. Jos idealiai tinka važinėjant sausais keliais arba negreitai – šlapia kelio danga, be to, tai leidžia užtikrinti maksimalią garso izoliaciją. Negilus protektorius tiks ir užmiesčio gyventojams, kuriems gan dažnai tenka važiuoti dar neasfaltuotais keliukais. Tokiu būdu į protektorių neprilenda žemių ir padangos gali užtikrinti stabilų vairavimą net ir ne pačiomis lengviausiomis sąlygomis. Jei dažnai tenka važiuoti tolimesnius atstumus, tai renkantis padangas, reikėtų atkreipti dėmesį į jų sugebėjimą išstumti vandenį. Ilgose kelionėse kai už automobilio lango pila lietus, ši padangų savybė yra tiesiog būtina. Tiems, kas negali gyventi be greičio, taip pat turi atkreipti dėmesį į padangų ženklinimą. Esminis dalykas, šiuo atveju, yra taip vadinamas greičio indeksas, žymimas lotyniškomis raidėmis ir nurodo maksimalų rekomenduojamą greitį, kuriuo važiuojant, padangos išlaiko visas savo savybes.

Jei perkate padangas kartu su ratais, tai įsitikinkite kad renkatės tinkamą diametrą. Kiekvienas automobilis turi minimalius ir maksimalius tinkamus ratų diskų skersmenis. Padangų dydžiai taip pat turi gan svarbų vaidmenį. Didesnio diametro diskus teks kompensuoti padangų profilio aukščio sąskaitą. Skirtingai nei žiemą, vasarą platesnės padangos su žemu profiliu yra visai tinkamas variantas. Tačiau toks pasirinkimas turi savo minusų, nes tokios padangos yra triukšmingesnės ir turi aukštesnį pasipriešinimą riedėjimui, o tai savo ruožtu, turi neigimą įtaką automobilio ekonomiškumui. Žinoma renkantis tinkamas vasarines padangas reikėtų įsivertinti ir visus kitus rodiklius, kurių kiekvienas gali turėti labai svarbų vaidmenį. Svarbiausiai, kad renkantis, vadovautumėtės noru išsirinkti padangas, kurios ne tik ilgai tarnaus, bet ir užtikrins saugų, stabilų ir malonų vairavimą jums bei pačius geriausius pojūčius tiems, kas kartu su jumis važiuos.