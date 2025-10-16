Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

16 tūkst. žmonių neteks darbo: maisto pramonės milžinė naikina darbo vietas

2025-10-16 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 10:16

Šveicarijoje įsikūrusi maisto pramonės milžinė „Nestle“, be kita ko gaminanti „Nespresso“ kavą ir šokoladinius batonėlius „KitKat“, per ateinančius dvejus metus visame pasaulyje panaikins 16 tūkst. darbo vietų, ketvirtadienį pranešė naujasis bendrovės generalinis direktorius.

Per ateinančius dvejus metus „Nestle“ atleis 16 tūkst. darbuotojų visame pasaulyje. EPA-ELTA nuotr.

Šveicarijoje įsikūrusi maisto pramonės milžinė „Nestle“, be kita ko gaminanti „Nespresso“ kavą ir šokoladinius batonėlius „KitKat“, per ateinančius dvejus metus visame pasaulyje panaikins 16 tūkst. darbo vietų, ketvirtadienį pranešė naujasis bendrovės generalinis direktorius.

REKLAMA
0

„Pasaulis keičiasi, todėl „Nestle“ turi keistis dar greičiau“, – savo pareiškime pažymėjo rugsėjo pradžioje bendrovės vadovo pareigas perėmęs Philippas Navratilas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, tai reiškia, kad reikėjo priimti „sunkius, tačiau būtinus sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo.“

REKLAMA
REKLAMA

P. Navratilas apie tai prabilo bendrovei paskelbus devynių mėnesių rezultatus, rodančius, kad pardavimai sumažėjo 1,9 proc. iki 65,9 mlrd. Šveicarijos frankų (71 mlrd. eurų).

REKLAMA

Atleidžiama 12 tūkst. biuro darbuotojų, o tai bendrovei padės sutaupyti 1 mlrd. Šveicarijos frankų, t. y. dvigubai daugiau nei bendrovė teigia planavusi anksčiau. Be to, jau pradėtas įgyvendinti 4 tūkst. darbo vietų mažinimo planas gamybos ir tiekimo grandinėje.

P. Navratilo teigimu, „Nestle“ užsibrėžė tikslą iki 2027 m. pabaigos sutaupyti daugiau: 3 mlrd. Šveicarijos frankų, vietoje anksčiau planuotų 2,5 mlrd..

REKLAMA
REKLAMA

Maisto pramonės milžinei, kuriai priklauso daugiau nei 2 tūkst. prekių ženklų, įskaitant arbatos gėrimą „Nestea“ ir šunų ėdalą „Purina“, rugsėjis neapsiėjo be sukrėtimų, nes dėl romantinių santykių darbe buvo atleistas ankstesnis generalinis direktorius.

Po to anksčiau laiko netikėtai pasitraukė ir jos valdybos pirmininkas.

Finansų analitikai viliasi, kad P. Navratilui pavyks atkurti stabilumą grupėje, kurios augimas nuo 2022 m. sulėtėjo. „Nestle“ taip pat sukrėtė skandalas dėl jos buteliuose parduodamo vandens, įsiplieskęs Prancūzijoje 2024 m.

Įmonės natūralus pardavimų augimas per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius siekė 3,3 proc. – jį paskatino 2,8 proc. pakeltos kainos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų