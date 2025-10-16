16 tūkst. žmonių neteks darbo: maisto pramonės milžinė naikina darbo vietas

„Pasaulis keičiasi, todėl „Nestle“ turi keistis dar greičiau“, – savo pareiškime pažymėjo rugsėjo pradžioje bendrovės vadovo pareigas perėmęs Philippas Navratilas.
Pasak jo, tai reiškia, kad reikėjo priimti „sunkius, tačiau būtinus sprendimus dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo.“
P. Navratilas apie tai prabilo bendrovei paskelbus devynių mėnesių rezultatus, rodančius, kad pardavimai sumažėjo 1,9 proc. iki 65,9 mlrd. Šveicarijos frankų (71 mlrd. eurų).
Atleidžiama 12 tūkst. biuro darbuotojų, o tai bendrovei padės sutaupyti 1 mlrd. Šveicarijos frankų, t. y. dvigubai daugiau nei bendrovė teigia planavusi anksčiau. Be to, jau pradėtas įgyvendinti 4 tūkst. darbo vietų mažinimo planas gamybos ir tiekimo grandinėje.
P. Navratilo teigimu, „Nestle“ užsibrėžė tikslą iki 2027 m. pabaigos sutaupyti daugiau: 3 mlrd. Šveicarijos frankų, vietoje anksčiau planuotų 2,5 mlrd..
Maisto pramonės milžinei, kuriai priklauso daugiau nei 2 tūkst. prekių ženklų, įskaitant arbatos gėrimą „Nestea“ ir šunų ėdalą „Purina“, rugsėjis neapsiėjo be sukrėtimų, nes dėl romantinių santykių darbe buvo atleistas ankstesnis generalinis direktorius.
Po to anksčiau laiko netikėtai pasitraukė ir jos valdybos pirmininkas.
Finansų analitikai viliasi, kad P. Navratilui pavyks atkurti stabilumą grupėje, kurios augimas nuo 2022 m. sulėtėjo. „Nestle“ taip pat sukrėtė skandalas dėl jos buteliuose parduodamo vandens, įsiplieskęs Prancūzijoje 2024 m.
Įmonės natūralus pardavimų augimas per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius siekė 3,3 proc. – jį paskatino 2,8 proc. pakeltos kainos.