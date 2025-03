Žurnalistė trenkė Trumpui per veidą mikrofonu

Vieni interneto vartotojai juokiasi iš nejaukios akimirkos, kiti baisisi, kaip dirba D. Trumpo apsauga, kad neapsaugojo jo nuo tokio kontakto.

Vaizdo įraše matyti, kaip D. Trumpas atsakinėja į žurnalistų klausimus. Vienas mikrofonas trenkė D. Trumpui per veidą. Jis atsitraukė, stojo nejauki tyla, o galiausiai nustebęs prezidentas pakėlė antakius.

D. Trumpas žvilgtelėjo į žurnalistę, o paskui pajuokavo, kad „ji šįvakar pateko į televiziją“.

Neaišku, kuriai žiniasklaidos priemonei atstovauja žurnalistė. Ji atsiprašė D. Trumpo.

„Šį vakarą ji sukūrė didelę naujieną, tiesa? Ar matėte tai?“ – juokėsi D. Trumpas.

President Trump was just smacked in the face by a reporter's boom mic.



Unreal these people. Have some respect.



President Trump handled it graciously: "She just became a big story tonight." pic.twitter.com/Kg0wNbmEjO