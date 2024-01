Žiniasklaida praneša apie galimą Gerasimovo mirtį Kryme: viskas, ką žinome

„Newsweek“ pasidomėjo, iš kur išplito informacija apie aukščiausio rango Rusijos generolo žūtį ir nustatė, kad „X“ vartotojas „WarVehicleTracker“, sekantis viešuosiuose šaltiniuose prieinamą informaciją apie netektis Ukrainoje, pirmasis paskelbė „Telegram“ kanalo „Ordinary Tsarism“ žinutę, kurioje „pirminiais duomenimis“ skelbiama apie tariamą V. Gerasimovo žūtį.

Gerasimov died? (Please let it be true, The last competent Russian dying after Surovikin got canceled out🙏) pic.twitter.com/qHi3xlS2ue

Jokių įrodymų iš oficialių šaltinių, tiek Rusijos, tiek ir Ukrainos pusės, šiuo metu nėra. „Newsweek“ taip pat pažymima, kad nėra ir įrodymų, kad V. Gerasimovas lankėsi Kryme Ukrainos apšaudymo metu.

BREAKING:



Incoming reports of General Valery Gerasimov having been killed in Ukrainian missile strikes against Crimea yesterday.



Gerasimov is Chief of Staff of the Russian Armed Forces and Russia’s First Deputy Minister of Defence.



The information is unconfirmed at this point. pic.twitter.com/OiBYXDOMxn