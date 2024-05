Žiniasklaida: per tornadą Teksase žuvo mažiausiai du žmonės

Pietiniame lygumų regione po audrų vyko gelbėjimo darbai, o šimtai tūkstančių žmonių liko be elektros energijos. Be to, pranešama, kad nukentėjo miestai Oklahomos ir Arkanzaso valstijose.

Kuko apygardos šerifas Ray‘us Sappingtonas ABC filialui WFAA sakė, kad mažiausiai du žmonės žuvo tornadui praūžus per vieną Teksaso rajoną.

„Tikrai galiu pasakyti, kad du, bet taip pat galiu pasakyti, kad šis skaičius dar augs, – sakė jis. – Šiuo metu vis dar vykdome paieškos ir gelbėjimo darbus... Tikiuosi, kad dar rasime išgyvenusiųjų.“

R. Sappingtonas kalbėjo priešais kelionių centrą – šalia greitkelio esančią poilsio stotelę su degaline ir keliais restoranais, kur, pasak jo, vėjui užklupus buvo apie 60-80 žmonių, kai kurie iš jų ieškojo prieglobsčio.

Pasak jo, buvo „daugybė“ sužeistųjų, tačiau nė vienas iš jų nebuvo pavojingas gyvybei.

Interneto svetainės Poweroutage.us duomenimis, sekmadienio rytą Teksase, Misūryje, Oklahomoje, Kanzase ir Arkanzase be elektros energijos buvo likę apie 375 000 žmonių.

Sekmadienį Didžiųjų lygumų regione buvo prognozuojami dar audringesni orai, daug kur tebegaliojo tornadų pavojus, tačiau Teksaso nacionalinė meteorologijos tarnyba teigė, kad pavojus sumažėjo.

„Viskas atsistatys, – sakė R. Sappingtonas WFAA. – Tai Teksasas.“