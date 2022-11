Žiniasklaida: Iranas ruošia puolimą prieš Saudo Arabiją ir JAV bazes Irake

Saudiečių žvalgybos duomenimis, Irano kariuomenė rengiasi taikinių Saudo Arabijoje puolimui, taip pat rengiami išpuoliai Irako Kurdistano teritorijos mieste Erbilyje, kur savo bazę turi įsirengusi JAV kariuomenė.

Saudo Arabija, JAV ir kelios kitos Artimųjų Rytų valstybės padidino kariuomenės parengties lygį, skelbiama „Wall Street Journal“. JAV Saugumo tarybos atstovas leidiniui pareiškė, kad Baltieji rūmai yra sunerimę dėl gautos informacijos. „Mes veiksime be menkiausių abejonių, gindami savo ir mūsų partnerių regione interesus“, – cituojamas šaltinis.

Rugsėjo pabaigoje Iranas balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Irako šiaurę. Vienas iš bepiločių, skridęs į Erbilį, buvo numuštas JAV naikintuvu.

Teheranas kaltina Irako šiaurėje savo bazes įsikūrusias „irano kurdų separatistų grupuotes“ skatinant neramumus pačiame Irane. Analogiškus kaltinimus Irano valdžia pažėrė ir Saudo Arabijai, JAV bei Izraeliui.

Spalio mėnesį Irano karinė vadovybė pareikalavo iš Saudo Arabijos, kad šiai priklausančios televizijos, transliuojančios naujienas farsi kalba, nutrauktų protestų Irane nušvietimą. „Tai mūsų paskutinis perspėjimas, nes jūs kišatės šiomis žiniasklaidos priemonėmis į mūsų vidaus reikalus“, – aiškino Islamo revoliucinės gvardijos korpuso vadas Hosseinas Salami.

Irano aukščiausiasis lyderis, ajatola Ali Khamenei pareiškė, kad neramumus šalyje tariamai organizavo JAV ir Izraelis.

Socialiniuose tinkluose lapkričio 2-ąją taip pat išplito vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip virš Jamkarano mečetės kupolo Kumo mieste ir mečetės Širaze yra iškeliama taip vadinamoji „Irano atpildo vėliava“, iš esmės reiškianti perspėjimą apie pradedamus karo veiksmus.

Paskutinį sykį „raudonoji vėliava“ Irane buvo iškelta 2020-ųjų sausį, kuomet buvo nužudytas Irano kariuomenės spec. padalinio autoritetingas vadas Kasemas Suleimani. Po kelių dienų Iranas smogė dviem JAV objektams Irake, įskaitant ir karinę bazę Erbilyje. Tuomet didesnės žalos JAV kariuomenei pavyko išvengti.

Iran raised the red flag of revenge, vowing revenge against the perpetrators of isis attack on the shrine in Shiraz, accusing Saudi Arabia of being responsible! Last time Iran raised the red flag of revenge, over a dozen ballistic missiles destroyed the US military base in Iraq. pic.twitter.com/uxwOMoJmKy

REKLAMA