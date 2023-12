Zelenskis pripažino: kontrpuolimo tikslų nepasiekėme

„Žiūrėkit, mes nesitraukiame, aš laimingas. Mes kovojame su antrąja (galingiausia – red.) kariuomene pasaulyje, džiaugiuosi. Mes prarandame žmones, tai nedžiugina. Gavome ne visus ginklus, kurių norėjome, negaliu dėl to būti laimingas, bet taip pat negaliu per daug skųstis...

Norėjome greitesnių rezultatų. Šiuo požiūriu, deja, norimų rezultatų nepasiekėme. Ir tai faktas... Neužtenka jėgų greitai pasiekti norimų rezultatų. Bet tai nereiškia, kad turėtume pasiduoti. Esame įsitikinę savo veiksmais. Mes kovojame už tai, kas mūsų“, – interviu naujienų agentūrai AP sakė V. Zelenskis.

(45 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Mato ir sėkmės pavyzdžių

Ukrainos lyderis paaiškino, kad Ukraina iš savo sąjungininkų negavo visos reikiamos ginkluotės, o ribotas ginkluotųjų pajėgų skaičius kontrpuolimo metu neleido greitai judėti į priekį.

Tačiau, anot jo, per pastaruosius kelis mėnesius buvo pasiekta tam tikrų teigiamų rezultatų. Pavyzdžiui, Ukrainai pavyko pasiekti laipsnišką teritorinį pranašumą prieš geriau ginkluotą ir sustiprėjusį priešą.

Be to, Rusijos Juodosios jūros laivyno galia sumažėjo po Ukrainos atakų, per kurias ukrainiečiai prasiveržė pro oro gynybos sistemas ir smogė rusų būstinei Kryme.

Tačiau Zelenskis nesigilina į praeitį, o sutelkia dėmesį į kitą etapą – vidaus ginklų gamybos didinimą. Tam skiriama nemaža dalis Ukrainos biudžeto, tačiau dabartiniai rezultatai toli gražu nėra pakankami pasukti karo eigai.

(33 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

V. Zelenskis tikisi, kad Vakarų sąjungininkai, ypač JAV, pasiūlys paskolas palankiomis sąlygomis ir sutartis, kad pavyktų pasiekti šį tikslą.

„Tai yra išeitis“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad niekas taip negąsdina Rusijos, kaip kariškai savarankiška Ukraina.

AP pažymi, kad dabartinis kontrpuolimas buvo sustiprintas dešimčių milijardų dolerių Vakarų karine pagalba ir sunkiąja ginkluote.