Zelenskis parodė šiurpią karo realybę: dalis JAV kongreso narių pradėjo ašaroti

Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi pasveikino Ukrainos lyderį žodžiais „Slava Ukraine“ (ukr. Šlovė Ukrainai), įstatymų leidėjams susirinkus į jungtinę sesiją, per kurią V. Zelenskis kreipėsi į juos vaizdo ryšiu iš Rusijos pajėgų apsiaustos sostinės Kyjivo.

V. Zelenskis Amerikos įstatymų leidėjų prašė paskelbti neskraidymo zoną virš jo šalies, kovojančios su brutalia Rusijos invazija, taip pat atskiro vaizdo įrašo metu atskleidė kraupią karo realybę.

Paviešintame vaizdo įraše matyti niokojami Ukrainos miestai, žuvę ir sužeisti gyventojai bei daugybė pabėgėlių.

Skambant liūdnai melodijai, trumpo vaizdo įrašo pabaigoje pasirodė užrašas „Uždarykite dangų“.

Kiek vėliau vienas iš JAV kongreso narių narys Michaelas McCaulis komentavo, kad parodyta vaizdinė medžiaga sukėlė daugybę emocijų, rašo BBC.

„Daugelis narių, daugelis iš jūsų buvote nustebę, ašarojote tai žiūrėdami. Man tai atrodė kaip nacistinės Vokietijos vaizdai“, – teigė jis.

NATO gynybos ministrai trečiadienį pavedė savo ginkluotųjų pajėgų vadams parengti planus, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti Aljanso rytinio sparno gynybą, tvyrant didžiulei įtampai dėl Rusijos invazijos Ukrainoje, nurodė karinio bloko vadovas Jens Stoltenbergas.

„Sausumoje mūsų nauja strategija turėtų apimti reikšmingai didesnes pajėgas Aljanso rytiniame sparne – aukštos parengties, turinčias daugiau iš anksto dislokuotos įrangos ir atsargų“, – žurnalistams sakė J. Stoltenbergas.

Vis dėlto jis pakartojo, kad Aljansas neplanuoja siųsti savo pajėgų į Ukrainą, Lenkijai paraginus surengti taikos palaikymo misiją, taip pat nebus nustatoma neskraidymo zona virš Ukrainos.

„Raginame Rusiją, prezidentą (Vladimirą) Putiną atitraukti pajėgas, bet neturime planų dislokuoti NATO pajėgų pačioje Ukrainoje“, – per spaudos konferenciją po bloko gynybos ministrų susitikimo sakė J. Stoltenbergas.

