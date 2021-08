Zelenskis: dujotiekis „Nord Stream 2“ yra „pavojingas geopolitinis ginklas“

Tai jis pareiškė per sekmadienį Kijeve įvykusią bendrą spaudos konferenciją su Kijeve viešinčia Vokietijos kanclere Angela Merkel.

„Į šį projektą žvelgiame išimtinai per saugumo prizmę ir manome, kad tai yra pavojingas geopolitinis Kremliaus ginklas“, – sakė jis.

12 mlrd. JAV dolerių vertės dujotiekis, tiesiamas Baltijos jūros dugnus, leis padvigubinti rusiškų gamtinių dujų tiekimą Vokietijai – didžiausiai Europos ekonomikai. Dujotiekis leis Rusijai išvengti tranzito per Ukrainą, dėl ko pastaroji prarastų svarbių pajamų iš dujų tranzito.

Pasak V. Zelenskio, po dujotiekio užbaigimo pagrindinė rizika kils Ukrainai, tačiau dujotiekis taip pat kelis grėsmę „ir visai Europai“. Dujotiekis „tik pasitarnaus Rusijos Federacijai“, sakė jis.

Vokietijos vyriausybės vadovė savo ruožtu pareiškė, kad Rusija savo dujų, kurios netrukus Europai bus tiekiamos aplenkiant Ukrainą, neturėtų naudoti kaip „geopolitinio ginklo“.

„Mes sutinkame su amerikiečiais, kad dujos neturi būti naudojamos kaip geopolitinis ginklas ir tai priklausys nuo to, ar bus pratęsta sutartis dėl tranzito per Ukrainą“, – pažymėjo ji, turėdama omenyje Maskvos ir Kijevo susitarimą, kurio galiojimas baigiasi 2024 metais.

„Viskas priklausys nuo to, ar bus pratęsta dujų tranzito per Ukrainą sutartis – kuo greičiau, tuo geriau“, – sakė A. Merkel, turėdama omeny 2024 metais pasibaigsianti Kijevo ir Maskvos sutartis.

Pasak kanclerės, Vokietija nori, kad tranzito sutartis būtų pratęsta kaip galima greičiau.

„Labai svarbus mūsų bendradarbiavimas energetikos srityje. Jis jau vyksta, tačiau bus pratęstas, ir dėl to, kad bus tolesnis srautas per Ukrainos dujų sistemą iš Rusijos į Europą. Aš su Rusijos prezidentu apie tai kalbėjau (per vizitą į Maskvą rugpjūčio 20 d. – „Interfax“), kad mes norime kaip galima greičiau pratęsti sutartį, kuris galioja iki 2024 metų. Mes ir toliau apie tai kalbėsime Europoje ir su kompanijomis, kurios čia yra su tuo susijusios“, – per spaudos konferenciją sakė A. Merkel.

Ypatinga atsakomybė

Vokietijos lyderė su V. Zelenskiu susitiko praėjus dviem dienoms po jos susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Maskvoje. Šio susitikimo metu taip pat buvo aptartas tranzito sutarties pratęsimas.

„Mes jaučiame ypatingą pareigą“ ir „suprantame didelį prezidento V. Zelenskio nerimą“, sakė Merkel. „Mes į tai žiūrime labai rimtai“, – pabrėžė ji.

V. Zelenskis sakė, kad jiedu su A. Merkel aptarė sutarties pratęsimą, tačiau jis pažymėjo, kad išgirdo tik „labai bendro pobūdžio dalykus“.

Dujotiekio statybos sukėlė įtampą tarp Vokietijos ir Jungtinių Valstijų, tačiau Vašingtonas galiausiai atsisakė sankcijų Rusijos kontroliuojamai dujotiekio statytojai.

Ateinantį mėnesį po 16 metų iš valdžios pasitrauksianti A. Merkel pareiškė, kad šie įsipareigojimai yra „įpareigojantys būsimas Vokietijos vyriausybes“