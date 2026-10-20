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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis atskleidė, ką aptarė su Rubio: išskyrė 3 svarbius klausimus

2026-10-20 09:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 09:48
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė kalbėjęsis su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Pokalbio metu aptarti trys Ukrainai gyvybiškai svarbūs klausimai.

Volodymyras Zelenskis (Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė kalbėjęsis su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Pokalbio metu aptarti trys Ukrainai gyvybiškai svarbūs klausimai.

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„Kalbėjausi su Marco Rubio, ir pokalbis buvo dalykiškas – aptarėme svarbius klausimus. Esu dėkingas už jo pasirengimą padėti ir aiškią poziciją“, – savo „Telegram“ kanale rašė Ukrainos prezidentas.

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Jis tęsė: „Pirmiausia – priešraketinės raketos, skirtos balistinėms raketoms perimti ir žmonių gyvybėms apsaugoti. Antra – išankstinis perspėjimas apie Rusijos balistinių raketų atakas, kuris yra gyvybiškai svarbus. Trečia – situacija dėl „Starlink“ ir „Starshield“ sistemų, kurią būtina atkurti.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Žinoma, visa tai vyksta mūsų diplomatinių pastangų užbaigti šį siaubingą karą ir nuolatines žmonių žudynes fone.

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Sutarėme netrukus vėl susisiekti ir pasidalyti naujausia informacija.

Ačiū, Marco, už konstruktyvų pokalbį! Ačiū visiems Amerikoje, kurie palaiko teisingus sprendimus!“

Rubio neigia, kad JAV buvo sustabdžiusios žvalgybinės informacijos teikimą Ukrainai

Anksčiau JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio atmetė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teiginius, kad Jungtinės Valstijos kurį laiką buvo sustabdžiusios žvalgybinės informacijos teikimą Ukrainai. Pirmadienį lankydamasis Uzbekistane M. Rubio pareiškė, kad „pertraukos“ nebuvo. Kartu jis paragino V. Zelenskį sutelkti dėmesį į karo su Rusija užbaigimą.

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„Tai, į ką jis turėtų susikoncentruoti ir į ką ir mes norime susikoncentruoti, yra šio karo užbaigimas“, – pabrėžė M. Rubio.

Sekmadienį V. Zelenskis pareiškė, kad po kelias dienas trukusios pertraukos JAV vėl teikia Kyjivui žvalgybinę informaciją.

„Tai buvo blokuojama kurį laiką. O tada JAV vėl atblokavo“, – interviu JAV televizijos kanalui NBC sakė Ukrainos prezidentas.

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Pasak V. Zelenskio, per Rusijos balistinių raketų atakas Ukrainos kariuomenė „tris dienas“ neturėjo prieigos prie JAV žvalgybinės informacijos, ir tai susilpnino jo šalį.

„Dabar viskas vėl veikia“, – pridūrė jis.

Šie pareiškimai nuskambėjo didėjant įtampai tarp Vašingtono ir Kyjivo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį, prieš pat įsigaliojant jau patvirtintoms sankcijoms Rusijai, sustabdė jų įsigaliojimą.

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