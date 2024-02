Žaibo smūgį išgyvenę žmonės atskleidė, koks jausmas, kai į juos trenkia milijardas voltų

Žaibo smūgį Amber Escudero–Kontostathis išgyveno praėjusių metų rugpjūčio mėnesį. Priešais Baltuosius rūmus moteris patyrė 950 mln. voltų žaibo smūgį, per kurį žuvo dar trys žmonės. Nors ji išgyveno, rugpjūčio 4 d. žaibas išdegino jos nervų sistemą ir sustabdė širdį. Štai dar keletas laimingųjų, kuriems pasisekė išgyventi po to, kai juos nutrenkė žaibas.

Jacobas Breweris

15-metis Jacobas Breweris po to, kai į jį trenkė žaibas, apie valandą buvo klinikinės mirties būklės. Jis nesinešiojo metalo ir nebuvo vienintelis žmogus paplūdimyje. Žaibas trenkė vaikinui į krūtinę, dėl to jam iš burnos pradėjo plūsti putos, o po to jis tapo violetinis.

REKLAMA

REKLAMA

Reanimacijoje dirbę medikai nesitikėjo, kad jis išgyvens tą naktį. Gydytojai prijungė jį prie dirbtinio kvėpavimo aparato ir jaunuolis išgyveno. Jis vėl pradėjo mokytis vaikščioti, o dėl žaibo smūgio liko nudegimų žymių ant viso kūno.

REKLAMA

Roy‘us C. Sullivanas

Stebuklingu būdu į Virdžinijos (JAV) parko prižiūrėtoją Roy C. Sullivaną septynis kartus trenkė žaibas. Pirmą kartą 1942 m. balandį žaibas trenkė į koją ir paliko nudegimo žymes, primenančias, kaip arti mirties jis buvo.

Nuo 1969 iki 1977 m. į vyrą dar kelis kartus trenkė žaibas ir dėl to jis pelnė pravardę „Spark Ranger“ (angl. „Kibirkščių reindžeris“). Jis mirė sulaukęs 71 metų, bet ne nuo žaibo smūgio.

REKLAMA

REKLAMA

Melvinas Robertsas

Melvinas Robertsas tvirtina, kad į jį žaibas trenkė 11 kartų, nors ekspertai ir Gineso rekordų knygos atstovai tai vertina skeptiškai. 2015 m. M. Robertsas sakė žurnalistei Denham Hitchcock: „Tai tarsi persekiojimas“.

Incidentai įvyko per kelerius metus, o ekspertai jo teiginius vertino ne visiškai rimtai. Po smūgių vyras prisiminė, kad bet koks jo valgomas maistas turėjo sieros skonį. M. Robertso žmona sakė, kad pati matė, kaip žaibas į jos vyrą trenkė devynis kartus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Justinas Gaugeris

Į Justiną Gaugerį trenkus žaibui, jis nuskrido daugiau nei 15 metrų ir rėžėsi veidu į žemę. Jis papasakojo laikraščiui „Las Vegas Sun“, kad prieš tai, kai jį užklupo tamsa, jis stebėjo „šviesos kamuolį“. Jis liko paralyžiuotas šešioms valandoms, o per kitus metus stulbinamai pasveiko.

Po žaibo smūgio jis patyrė nudegimų ir stuburo slankstelių lūžių. Jis taip pat patyrė „sunkią depresiją, pykčio problemų, sąnarių patinimą, neuropatiją, atminties, žodžių prisiminimo problemų bei potrauminio streso sutrikimą“.

REKLAMA

Kimberly Krone

Žaibas trenkė į virtuvėje esantį šviestuvą ir pataikė į keptuvę, kurią moteris laikė rankoje. Galiausiai žaibas pataikė jai į krūtinę jos vaikų akivaizdoje.

K. Krone pasakoja: „Aš paėmiau keptuvę štai taip, bandžiau ją perkelti ir, net nespėjus jos paimti į kitą ranką, žaibas trenkė per nišoje esantį šviestuvą. Prisimenu skausmą, prisimenu degėsių kvapą ir viskas, apie ką galėjau galvoti, buvo tai, kad norėčiau, jog tai kuo greičiau baigtųsi“.

REKLAMA

Kimberly Krone kentėjo nuo traukulių, po smūgio išsijungė jos nervų sistema. Ji pasakojo „ABC News“, kad jautė artėjančias audras, dėl kurių jai skaudėjo krūtinę, taip pat jautė kad jos kairė kūno pusė yra kur kas silpnesnė, palyginti su dešine. Po patirtų išgyvenimų ją vis dar kamuoja galvos svaigimas ir karščio pylimai.

Jaime Santana

2016 m. į Jaime Santaną ir jo žirgą trenkė žaibas. Jo svainis Alexas Torresas matė, kaip užsidegė jo krūtinė, todėl jis ir kiti žmonės gesino liepsnas, o po to kaimynas suteikė jam dirbtinį kvėpavimą. Jo žirgas smūgio neišgyveno, tačiau manoma, kad jis perėmė pusę smūgio jėgos – tai galbūt išgelbėjo J. Santanos gyvybę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po smūgio jam buvo atlikta daugybė skubių operacijų, nes 17 proc. jo kūno patyrė trečiojo laipsnio nudegimus. Jam taip pat sutriko širdies veikla ir buvo patirta smegenų trauma, todėl jis praleido 131 dieną ligoninėje. Visą sveikimo laikotarpį vyras naudojosi neįgaliojo vežimėliu, o žaibo smūgio padarinius sveikatai vis dar jautė ir po daugiau nei dvejų metų.

Winstonas Kempas

Į 24 metų Winstoną Kempą 2011 m. per audrą trenkė žaibas ir paliko neįprastą žymę. Elektrikas matė ir girdėjo, kaip į kaimyno kiemą trenkė „ryškus ir garsus“ žaibas. Tačiau jis nesuprato, kad žaibas trenkė į jį, kol grįžęs į namo vidų nepastebėjo keistų žymių ant savo rankų. Jis nesikreipė į gydytoją, išskyrus pokalbį su mama, kuri dirbo slaugytoja.

Dienraščiui „Gear Diary“ jis pasakojo, kad nuo smūgio jėgos atsiradusios „siaubingos pūslės“ dabar virto randais. Jis pridūrė, kad praėjus metams po smūgio jis jaučia „silpną, duriantį skausmą“.