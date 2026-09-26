Xi Jinpingo ir Donaldo Trumpo susitikimas: štai ką aptarė

Iš to, kas žinoma viešai – panašu, kad didžiausiu vizito pasiekimu tapo dviejų didžiųjų galių dialogas. O apie neviešus susitarimus pasaulis, panašu, sužinos tik pamatęs jų rezultatus, jei tokie bus.
„Ačiū visiems. Turėjome puikų dviejų įspūdingų žmonių vizitą. Ir mums labai patiko. Padarėme milžiniškų žingsnių, pozityvių abiem šalims. Ačiū. Ir vertiname sąžiningą vizito nušvietimą, jis buvo labai teisingas“, – po susitikimo kalbėjo JAV lyderis D. Trumpas.
Plačiau – TV3 Žinių reportaže.
JAV ir Kinijos lyderių susitikimas
Oficialiai Baltieji rūmai skelbia apie Kinijos sutikimą per ateinančius dvejus metus importuoti 10 mln. tonų Amerikos anglies; ir palankesnių tarifų taikymo 30 mlrd. dolerių vertės prekėms iš abiejų šalių. Taip pat apie ryšių kanalo sukūrimą – pranešti apie DI incidentus. Ir visgi akivaizdu, kad lyderiai susitiko toli gražu ne tik dėl šių susitarimų.
Po maždaug 40 min. trukusio pokalbio prie arbatos, lyderiai traukia į paskutinę vizito stotelę – JAV nacionalinį archyvą. Svarbiausias vizito rezultatas – didžiausių pasaulio galių dialogas, galintis nulemti ateities ir esamų konfliktų likimą. D. Trumpas svečiui rodo 1776 m. liepos 4 d. Amerikos nepriklausomybės deklaraciją.
„Mes lyginome – mūsų yra 250-ies metų ir tai puiku, mes tuo didžiuojamės. Bet jų mena 6 000 metų – taigi yra skirtumas tarp 6 000 ir 250. Bet mes labai didžiuojamės savo 250-imt.“, – kalbėjo D. Trumpas.
Sprendimai dėl Taivano klausimo
Amerikos prezidentas norėtų, kad Pekinas padėtų malšinti Irano pasipriešinimą. Xi Jinpingas norėtų Vašingtono atsiribojimo nuo Taivano.
Tačiau ar dėl šių ir kitų klausimų lyderiai ką nors sutarė? Viso vizito metu abi pusės nedaugžodžiauja.
„Ar diskusijose su Xi aptarėte karą Irane? – Taip. – Manote bus progresas dėl Hormuzo? – Manau, mums gerai seksis...“, – žurnalistams tvirtino D. Trumpas.
Tad apie neviešus susitarimus – jei tokie buvo – pasaulis turbūt sužinos vėliau.
Pavyzdžiui, Taivanas – virš kurio pakibęs savotiškas Kinijos „Damoklo kardas“ – tikisi, kad Vašingtonas nenutrauks anksčiau suplanuotų ginklų už 14 mlrd. $, kuriuos laikinai sustabdė.
D. Trumpas dėl ginklų pardavimo Taivanui žada apsispręsti artimiausiu metu. O su Xi Jinpingu jis sutarė šiemet susitikti dar du kartus tarptautinių renginių metu Kinijoje ir Amerikoje.
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