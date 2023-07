„Wizz Air“ skandalas dėl ukrainiečio karo veterano: išlaipino iš lėktuvo, nepaisant maldavimo leisti grįžti namo

Iš pradžių buvo skelbiama, kad ukrainietis su kojos protezu negalėjo atsisėsti į savo vietą lėktuve, todėl lėktuvo įgula nusprendė jį išlaipinti, prieš tai nuolat jam kartodami, kad „bandome išspręsti šią problemą“.

Kitų keleivių filmuotame įraše girdisi, kaip vyras aiškina, kad jis neteko kojos kare ir bando grįžti namo pas šeimą į Ukrainą. Jis maldavo lėktuvo įgulos leisti jam skristi ir rodė savo kuprinę, kurioje buvo dovanos šeimai, rašoma „Kyiv Independent“.

„Kaip aš dabar grįšiu namo?“ – verkė jis, o vienu metu netgi klūpėjo ant kelių, maldaudamas jo neišlaipinti.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6

REKLAMA