„WikiLeaks“: Assange`as pirmą kartą po paleidimo iš kalėjimo kalbės viešai

Jis iš Australijos nuvyks į Strasbūrą asmeniškai liudyti jo atvejį tiriančiam Europos Tarybos teisės komitetui, nurodė „WikiLeaks“.

J. Assange'as birželį buvo paleistas iš Didžiosios Britanijos kalėjimo, kur jo praleistas laikas buvo užskaitytas kaip bausmė už šimtų tūkstančių slaptų JAV vyriausybės dokumentų paviešinimą.

Šalininkai jį vadina neteisingai kalintu žodžio laisvės ir tiriamosios žurnalistikos gynėju, o priešininkai sako, kad jo sprendimas paviešinti daugybę įslaptintų dokumentų sukėlė pavojų žmonių gyvybėms visame pasaulyje ir smarkiai pakenkė JAV saugumui.

Išėjęs iš kalėjimo J. Assange'as viešai nekalbėjo apie tuos 14 metų, praleistų slapstantis Ekvadoro ambasadoje Londone vengiant kaltinimų ir vėliau kalint Belmaršo kalėjime.

REKLAMA

REKLAMA

Jis buvo paleistas ir grįžo į Australiją pripažinęs savo kaltę dėl vieno kaltinimo: sąmokslu siekiant gauti ir platinti su nacionaline gynyba susijusią informaciją.

REKLAMA

Nuo to laiko jis retai rodydavosi viešumoje, bet buvo galima matyti, kaip jis atskridęs į Kanberos oro uostą susitiko su žmona, be to, buvo paskelbta ramiame paplūdimyje padarytų šeimos nuotraukų.

„WikiLeaks“ ir J. Assange'o žmona Stella Assange (Stela Asandž) kartais paskelbia informacijos apie tai, kaip jis laikosi.

„Julianas Assange'as vis dar atsigauna po paleidimo iš kalėjimo, – trečiadienį sakė organizacija. – Jis šioje sesijoje asmeniškai dalyvaus dėl kvietimo išskirtinio pobūdžio.“

REKLAMA

REKLAMA

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) spalio 2 dieną turi aptarti ataskaitą apie jo bylą.

„WikiLeaks“ nurodė, kad „spalio 1-ąją Julianas Assange'as atvyks į Strasbūrą pateikti įrodymų Teisinių klausimų ir žmogaus teisių komitetui“.

Europos Taryba yra tarptautinė organizacija, vienijanti 46 valstybes, pasirašiusias Europos žmogaus teisių konvenciją.