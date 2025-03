Vyras, išgelbėjęs milijonus kūdikių, mirė sulaukęs 88-erių metų

Australas, padėjęs išgelbėti 2,4 milijono kūdikių, daugiau nei 60 metų kas dvi savaites paaukodamas retus savo kraujyje esančius antikūnus, mirė slaugos namuose, rašoma „The Washington Post“.

1966 m. mokslininkai atrado, kad kraujo plazmą, kurioje yra neįprastų antikūnų Anti-D, galima vartoti nėštumo metu, kad būtų išvengta hemolizinės naujagimių ligos (HDN), galinčios sukelti rimtų komplikacijų, įskaitant negyvo kūdikio gimimą ir naujagimio mirtį.

Netrukus po to medikai nustatė, kad J. Harrisono organizme buvo neįprastai didelė Anti-D koncentracija.

HDN atsiranda tada, kai Rh neigiamą kraujo grupę turinti moteris išnešioja vaisių, paveldėjusį tėvo Rh teigiamą kraujo grupę, dėl kurio nesuderinamumo motinos kraujas atmeta vaisiaus raudonuosius kraujo kūnelius.

James Harrison OAM, an Australian blood donor who saved 2.4 million babies by donating his rare plasma, has died aged 88.



Affectionately known as the ‘Man with the Golden Arm’, Harrison became the world's most prolific blood and plasma donor thanks to his rare and precious… pic.twitter.com/RXw9C94Guc