Vokietijos socialdemokratai patvirtino Scholzą kandidatu į kanclerius

Jau lapkričio pabaigoje O. Scholzą kandidatu į kanclerius nominavo partijos valdyba. Prieš tai partija dvi savaites viešai diskutavo, ar SPD kandidatu neturėtų tapti daug populiaresnis gynybos ministras Borisas Pistorius.

Socialdemokratai būsimuose rinkimuose vėl siekia tapti stipriausia jėga, tačiau šiuo metu jie apklausose 13–20 proc. atsilieka nuo pirmaujančio CDU/CSU konservatorių aljanso. Be to, juos stabiliai lenkia dešinioji populistinė partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD). ZDF „Politbarometer“ apklausoje socialdemokratai penktadienį pirmą kartą per metus buvo aplenkti žaliųjų ir liko tik ketvirtoje vietoje. Respondentų paklausus apie norimą kandidatą į kanclerius, geriau nei O. Scholzui sekėsi net AfD lyderei Alicei Weidel.

Nepaisant to, O. Scholzas po savo išrinkimo kandidatu pareiškė, kad, kaip jau pastarąjį kartą, norįs nustebinti visus, kurie manė žinantys, kaip viskas baigsis. „Mes laimėsime“, – pabrėžė jis.