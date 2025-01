Vokietijos opozicijos lyderis ragina Europą veikti išvien, kai JAV prezidentu bus Trumpas

„Kai Europos valstybės yra vieningos – jos gerbiamos pasaulyje, įskaitant ir JAV. Jeigu mes būsime susiskaldę, tai niekas į mus rimtai nežiūrės“, – F. Merzas kalbėjo per Europos Liaudies Partijos (EPP) susitikimą Berlyne, kuri vienija centro dešinės jėgas Europos Parlamente.

Anot jo, D. Trumpo inauguracija pirmadienį turėtų tik pagreitinti Europos politikų pastangas susivienyti ir veikti išvien.

Jis pabrėžė, kad naujasis JAV prezidentas taip pat paveiks diskusijas apie gynybos finansavimą.

Tačiau F. Merzas mano, kad prieš diskutuojant apie Europos iniciatyvas ir jų finansavimą Europa turėtų supaprastinti standartus ir ginkluotės pirkimo procedūras. Pasak jo, ginkluotės viešieji pirkimai yra per brangūs ir per sudėtingi, ir egzistuoja per daug skirtingų sistemų.

Tuo metu anot EPP lyderio ir Krikščionių socialinės sąjungos (CSU) nario Manfredo Weberio, pastarųjų metų patirtis rodo, kad europiečiai yra pakankamai išmintingi, jog įveiktų iššūkius. Jis optimistiškai žiūri į situaciją ir sako, kad D. Trumpas tiesiog ragina Europą pasižiūrėti į veidrodį.