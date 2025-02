Vokietijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Weidel pabudusi rado praleistą Musko skambutį

E. Muskas rinkimų kampanijos metu buvo pareiškęs paramą A. Weidel partijai „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).

„Šį rytą, kai įsijungiau telefoną ar į jį pažiūrėjau, naktį sulaukiau praleistų skambučių iš Jungtinių Valstijų, taip pat ir iš Elono Musko, kuris pasveikino mane asmeniškai“, – per spaudos konferenciją Berlyne pareiškė A. Weidel.

E. Muskas, kuris vadovauja elektromobilių gamybos bendrovei „Tesla“ ir valdo socialinį tinklą „X“, yra artimas JAV prezidento Donaldo Trumpo patarėjas ir vienas iš pagrindinių jo rėmėjų finansiniu požiūriu. Jis pareiškė paramą AfD tinkle „X“ paskelbtuose įrašuose bei prieštaringai vertinamame nuomonės straipsnyje Vokietijos laikraštyje „Die Welt“. Be to, jis per „X“ buvo surengęs ilgą tiesioginį pokalbį su A. Weidel.

A. Weidel paskelbė, kad šiandien kalbėsis telefonu, tačiau nepasakė, su kuo, „nes taikomas tam tikras konfidencialumo lygis“. Ji pridūrė, kad vyko diskusijos su visomis pusėmis, „įskaitant D. Trumpo administraciją Vašingtone“.

Kaip jau skelbta, sekmadienį Vokietijoje vyko parlamento rinkimai. Duomenys rodo, kad AfD juose užėmė antrąją vietą.