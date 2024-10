Vokietijoje – mirtino Marburgo viruso pavojus: vienam iš traukinio keleivių pasireiškė pavojingi simptomai

Skelbiama, kad galimai užsikrėtęs asmuo – studentas medikas iš Ruandos. Jis su žmona sėdo į ICE traukinį Frakfurte prie Maino ir vyko į Hamburgą. Pakeliui jam pasireiškė panašūs į gripą simptomai, rašoma „Bild“.

Anksčiau šis studentas atskrido į Vokietiją tiesioginiu reisu iš Ruandos, kur gydė pacientą, sirgusį Marburgo virusu.

Buvo uždaryti Hamburgo stoties 7 ir 8 keliai, keleiviams teko palikti jų prieigas. Vietos žiniasklaidoje rodomi stotyje budintys pareigūnai, įskaitant spec. apsauginį kostiumą vilkintį asmenį.

#JUSTIN : Major train station in Germany stormed by police amid 'deadly virus' fears



German police cordoned off tracks 7 and 8 at Hamburg Central Station for several hours on October 2 after fears emerged of a traveller being infected with the deadly Marburg virus.



Hundreds of… pic.twitter.com/05UPaDrjVF

REKLAMA