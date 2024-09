Mįslingi įvykiai Vokietijoje: nugriaudėjo dar vienas sprogimas

Sprogimo metu sužeisti du žmonės, kol kas neaišku, ar incidentas susijęs su ankstesniais sprogimais.

Kavinė visiškai išdegė, išdaužyti vitrininiai langai, apgadintas namo fasadas.

Anot policijos, pranešimas apie sprogimą gautas 2:45. Apie sprogimą pranešė namo gyventojai. Netrukus kavinę pasiglemžė liepsnos.

Anot ugniagesių, jiems atvykus, patalpos jau buvo stipriai apgadintos. Iš namo evakuota apie 20 žmonių.

Anot tarnybų, tiriama, kad incidentas yra susijęs su pastarojo meto sprogimų serija.

Liudininkai sako matę du iš įvykio vietos bėgančius žmones.

Gaisro priežastis kol kas neaiški.

