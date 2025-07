Vokietijoje išleidžiama privačių pokalbių su Einsteinu knyga

Johannos Fantovos, laikomos paskutine artima A. Einsteino drauge, užrašytuose pokalbiuose telefonu minimi pastarųjų pusantrų metų iki mokslininko mirties įvykiai.

A. Einsteino (1879-1955 m.) reliatyvumo teorija sukėlė revoliuciją fizikoje. Jis mirė būdamas 76-erių. 1933 m. mokslininkas pabėgo iš nacistinės Vokietijos į Jungtines Amerikos Valstijas ir telefonu dalijosi su J. Fantova savo kasdieniais išgyvenimais tremtyje JAV.

Vokietijoje su A. Einsteinu susipažinusi, bet taip pat į JAV persikėlusi J. Fantova, leidėjo teigimu, iššifravo A. Einsteino pasakojimus gavusi jo sutikimą.

62 puslapių spausdintas tekstas vokiečių kalba buvo atsitiktinai atrastas 2004 m. Prinstono universiteto Firestone‘o bibliotekoje, kurioje J. Fantova kadaise dirbo kuratore. Medžiaga ilgą laiką neapdorota pragulėjo archyve.

Įrašai pirmą kartą bus publikuoti anotuotame leidime su papildoma medžiaga, atrasta rugsėjo 24 dieną. Peterio von Beckerio knyga vadinasi „Aš – visų maniakų magnetas. A. Einsteino įrašai: jo gyvenimas, paskutinė meilė, palikimas“ („I am a Magnet for All the Maniacs. The Einstein Transcripts - His Life, His Last Love, His Legacy“).

Pokalbiuose A. Einsteinas dalijasi mintimis apie politiką, mokslą, kasdienį gyvenimą ir meilę. Pasak leidėjo, jis, pavyzdžiui, kritikavo supervalstybių ginklavimosi varžybas ir Vokietijos perginklavimą, komentavo izraeliečių ir palestiniečių konfliktą.