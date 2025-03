Vokietija planuoja 11 mlrd. eurų papildomos karinės paramos Ukrainai

Šiems metams be jau suplanuotų 4 mlrd. eurų norima skirti dar 3 mlrd. Be to, Jörgo Kukieso vadovaujama Finansų ministerija ketina patvirtinti neplanuotus 8,252 mlrd. eurų įsipareigojimų asignavimus karinei paramai 2026–2029 m.

„Papildomos išlaidos ir įsipareigojimų asignavimai yra objektyviai neišvengiami, nes dėl nuolat blogėjančios karinės padėties Ukrainoje kyla rimtas pavojus, kad be gerokai didesnės materialinės paramos Ukraina pralaimės savo gynybinę kovą“, – teigiama laiške. Karinė situacija ir civilių gyventojų padėtis „pastaraisiais mėnesiais labai pablogėjo“.

Biudžeto komitetas posėdžiaus penktadienį. Manoma, kad lėšų skyrimui bus pritarta.