TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija Lenkijoje dislokuos naikintuvų „Eurofighter“, kad sustiprintų NATO rytinį flangą

2025-10-16 12:47 / šaltinis: BNS
2025-10-16 12:47

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius trečiadienį paskelbė, kad Berlynas Lenkijos karinėje aviacijos bazėje Malborke dislokuos naikintuvų „Eurofighter“, siekdamas sustiprinti saugumą rytiniame NATO flange.

Vokietija perkelia naikintuvus į Rytus: dar arčiau Rusijos (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius trečiadienį paskelbė, kad Berlynas Lenkijos karinėje aviacijos bazėje Malborke dislokuos naikintuvų „Eurofighter“, siekdamas sustiprinti saugumą rytiniame NATO flange.

Kaip praneša naujienų agentūra „Reuters“, cituojanti vokiečių gynybos ministro atstovą, planuose numatyta pasiųsti du naikintuvus „Eurofighter“. Jie bus dislokuoti Lenkijoje nuo 2025-ųjų gruodžio iki 2026-ųjų kovo. 

B. Pistorius, atvykęs į Briuselį dalyvauti NATO gynybos ministrų susitikime, sakė, kad Berlynas ateinančiais metais investuos 10 mlrd. eurų į įvairių tipų karinius dronus, stiprinant NATO oro gynybą nuo Rusijos keliamos grėsmės.

Tai prisidėtų prie jau esamo Vokietijos karinio indėlio į Aljanso saugumą. 

Vokietijos kariai šiuo metu užtikrina Lenkijos Žešuvo Jasionkos oro uosto – vieno iš pagrindinių NATO karinės pagalbos Ukrainai tranzito mazgų – saugumą. Tai platesnės NATO iniciatyvos, skirtos paremti Kyjivą, dalis. 

Po Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų ir daugybės dronų, pastebėtų prie oro uostų ir karinių objektų visoje Vokietijoje, Berlynas aktyviai reiškė nuomonę apie šiuos incidentus ir susirūpinimą dėl Maskvos veiksmų.

Vokietijos žvalgybos tarnybos BND vadovas Martinas Jaegeris pirmadienį perspėjo, kad bet kurią akimirką gali kilti „karšta konfrontacija“ su Rusija. 

