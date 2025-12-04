Viena šalis draus vaikams ir paaugliams socialinius tinklus: jie nesinaudos nei „Instagram“, nei „Facebook“

Australija reikalauja, kad pagrindinės interneto platformos, įskaitant „TikTok“ ir „YouTube“, iki gruodžio 10 dienos, kai įsigalios naujasis įstatymas, užblokuotų jaunesnius nei 16 metų vartotojus.
Įmonėms gresia 49,5 mln. Australijos dolerių (27,5 mln. eurų) baudos, jei jos nesiims tinkamų priemonių.
„Nors dedame visas pastangas, kad iki gruodžio 10 dienos pašalintume visus naudotojus, kurie, mūsų žiniomis, yra jaunesni nei 16 metų, įstatymo laikymasis bus nuolatinis ir daugiasluoksnis procesas“, – sakė „Meta“ atstovas spaudai.
Jaunesni naudotojai gali išsaugoti ir atsisiųsti savo interneto istoriją, pridūrė JAV bendrovės atstovas.
„Prieš tai, kai jums sueis 16 metų, mes jums pranešime, kad netrukus galėsite susigrąžinti prieigą prie šių platformų, o jūsų turinys bus atkurtas būtent toks, kokį palikote“, – teigė jis.
Manoma, kad draudimas paveiks šimtus tūkstančių paauglių. Vien „Instagram“ skelbia Australijoje turinti apie 350 tūkst. vartotojų nuo 13 iki 15 metų.
Kai kurioms populiarioms programėlėms ir svetainėms, pavyzdžiui, „Roblox“, „Pinterest“ ir „WhatsApp“, draudimas netaikomas, tačiau šis sąrašas vis dar peržiūrimas.
„Keista“
Bendrovė „Meta“ teigė, kad yra įsipareigojusi laikytis Australijos įstatymo, tačiau paragino nustatyti, kad programėlių parduotuvės būtų atsakingos už amžiaus tikrinimą.
„Vyriausybė turėtų reikalauti, kad programėlių parduotuvės tikrintų amžių ir gautų tėvų sutikimą, kai jaunesni nei 16 metų paaugliai parsisiunčia programėles, taip panaikinant būtinybę paaugliams daug kartų tvirtinti savo amžių skirtingose programėlėse“, – sakė atstovas.
„Tada socialinių tinklų platformos galėtų naudoti šią patikrintą informaciją apie amžių ir užtikrinti kad paaugliai dalyvautų jų amžių atitinkančioje veikloje“, – teigė jis.
„YouTube“ taip pat kritikavo socialinių tinklų draudimą.
Vaizdo įrašų milžinė šią savaitę pareiškė, kad dėl naujojo įstatymo jaunieji australai taps mažiau saugūs, nes jaunesni nei 16 metų asmenys ir toliau galės lankytis svetainėje be paskyros, tik neteks „YouTube“ saugos filtrų.
Tačiau Australijos ryšių ministrė kompanijos argumentus pavadino „keistais“.
Savivertė
„Jei „YouTube“ primena mums visiems, kad ji nėra saugi ir kad jos svetainėje yra turinio, netinkamo amžiaus apribojimų turintiems naudotojams, tai yra problema, kurią „YouTube“ turi išspręsti“, – šią savaitę sakė ministrė Anika Wells (Anika Vels).
A. Wells žurnalistams sakė, kad kai kurie Australijos paaugliai ėmė žudytis, nes algoritmai „prisikabino“ prie jų ir nuolat kreipė į juos savivertę smukdantį turinį.
„Šis konkretus įstatymas neištaisys kiekvienos internete daromos žalos, tačiau jis padės vaikams lengviau siekti geresnės savęs versijos“, – sakė ji.
Interneto teisių grupė „Digital Freedom Project“ praėjusią savaitę pradėjo teisinį ginčą, siekdama sustabdyti draudimą.
Grupė teigė užginčijusi įstatymus Australijos Aukščiausiajame teisme ir pavadino juos nesąžiningu pasikėsinimu į žodžio laisvę.
Australija tikisi, kad maištaujantys paaugliai darys viską, kad apeitų įstatymus. Gairėse įspėjama, kad jie gali bandyti įkelti suklastotus asmens tapatybės dokumentus arba naudoti dirbtinį intelektą, kad savo nuotraukose atrodytų vyresni.
Tikimasi, kad platformos sukurs savo priemones, kurios neleistų to daryti, tačiau „joks sprendimas greičiausiai nebus 100 proc. veiksmingas“, teigė interneto saugumo priežiūros institucija.
Visame pasaulyje reguliavimo institucijoms kovojant su galimais socialinių tinklų pavojais, labai domimasi, ar Australijos taikomi griežti apribojimai gali būti veiksmingi.
Malaizija nurodė, kad kitais metais planuoja uždrausti jaunesniems nei 16 metų vaikams registruotis socialinių tinklų paskyrose. Naujoji Zelandija taip pat ketina įvesti panašų draudimą.
