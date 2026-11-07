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Vėžiu susirgęs popiežius leidosi į jėgų pareikalausiančią kelionę: laukia 12 skrydžių lėktuvu ir 2 sraigtasparniu

2026-11-07 09:34 / šaltinis: ELTA
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2026-11-07 09:34
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Popiežius Leonas XIV penktadienį atvyko į Urugvajaus sostinę Montevidėjų, pradėdamas 12 dienų vizitą Pietų Amerikoje. Čia jį pasitiko prezidentas Yamandú Orsi, pranešė popiežių lydintys naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Popiežius Leonas XIV penktadienį atvyko į Urugvajaus sostinę Montevidėjų, pradėdamas 12 dienų vizitą Pietų Amerikoje. Čia jį pasitiko prezidentas Yamandú Orsi, pranešė popiežių lydintys naujienų agentūros AFP žurnalistai.

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Leonas XIV į Pietų Ameriką atvyko praėjus pusketvirtos savaitės po operacijos, per kurią jam buvo pašalintas piktybinis plaučių navikas. Nepaisant operacijos, 71 metų pontifikas neatsisakė kelionės planų.

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Kelionė po Pietų Ameriką pareikalaus nemažai fizinių pastangų. Popiežiaus laukia 12 kelionių lėktuvu ir du skrydžiai sraigtasparniu. Numatyta daugiau kaip 50 renginių, tarp jų – mišios po atviru dangumi, susitikimai su Amazonijos regiono čiabuviais, vyresnio amžiaus žmonėmis, skurstančiaisiais ir asmenimis, nukentėjusiais nuo Bažnyčios atstovų seksualinio išnaudojimo.

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Vatikano duomenimis, papildomų medicininių atsargumo priemonių kelionės metu nenumatyta. Skrisdamas į Urugvajų pontifikas sakė, kad po plaučių operacijos jaučiasi „gana gerai“. Jis pridūrė esąs „labai laimingas būdamas čia“ ir norintis perduoti „vilties žinią šiandienos pasauliui“.

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Atvykęs į oro uostą Leonas XIV „papamobiliu“ važiavo Montevidėjaus pakrante, kur jį sveikino tūkstančiai tikinčiųjų. Vis dėlto žmonių šioje labiausiai sekuliarioje Lotynų Amerikos šalyje buvo gerokai mažiau nei per pastaruosius pontifiko vizitus Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Kalbėdamas Centrinėje Nepriklausomybės aikštėje, popiežius atkreipė dėmesį į aukštą savižudybių rodiklį Urugvajuje, kuris yra vienas didžiausių pasaulyje, ir paragino užtikrinti, kad sveikatos priežiūra būtų „prieinama visiems“.

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Pontifikas sakė, kad gydymas, kurį jis gavo diagnozavus plaučių vėžį, privertė susimąstyti apie „daugybę vyrų ir moterų“, kurie neturi lėšų laiku sulaukti diagnozės ar gydymo.

Aplinkosaugos klausimais aktyviai besidomintis pontifikas taip pat pagyrė „nepaprastus“ mažos šalies pasiekimus žalinant ekonomiką, kurios pagrindą sudaro atsinaujinantieji energijos šaltiniai.

Po vizito Urugvajuje sekmadienį popiežius išvyks į Argentiną. Nuo trečiadienio vakaro iki pirmadienio jis lankysis Peru.

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