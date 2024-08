Vengrijos ministras pagrasino Briuseliui migrantais

„Jei Briuselis nori tų migrantų, lai juos ir turi“, – ketvirtadienį kalbėdamas spaudos konferencijos Budapešte pasakė G. Gulyásas, kuris yra artimas dešiniojo populisto ministro pirmininko Viktoro Orbáno sąjungininkas.

G. Gulyásas sukritikavo nutartį, kurią Europos Teisingumo Teismas (ETT) neseniai priėmė, reaguodamas į tai, kad Vengrija nesugeba vykdyti aukščiausiojo teismo sprendimų dėl prieglobsčio sistemos.

Pagal šią nutartį Budapeštas privalo sumokėti 200 mln. eurų sumą ir 1 mln. eurų delspinigius už kiekvieną praleistą dieną.

G. Gulyáso teigimu, šia nutartimi sukuriama „nepriimtina, netoleruotina ir negarbinga“ situacija.

Vengrija tikisi galėsianti šią padėtį išspręsti derybose su Europos Komisija. Šalis taip pat svarsto imtis teisinių veiksmų, kad įtikintų ES atlyginti dalį išlaidų, kurias Vengrija patiria, saugodama savo sienas nuo jas neteisėtai bandančių kirsti migrantų.

Jei tai nepavyks, „Vengrija nenori be galo ir be krašto kiekvieną dieną mokėti delspinigius“, – pridūrė jis. Vietoje to šalis pasiūlytų kiekvienam prie jos sienų pasirodžiusiam migrantui „savanoriškai ir nemokamai nuvežti jį į Briuselį“.

V. Orbánui esant valdžioje, Vengrijoje jau daugiau nei dešimtį metų vykdoma prieš pabėgėlius nukreipta politika.

Šalis nuo pabėgėlių ir migrantų atsitvėrė pasienyje įrengtomis tvoromis. Prieglobsčio prašyti gali vos nedidelis skaičius apsaugos ieškančių žmonių. Dėl to šalis reguliariai konfliktuoja su ES ir jos institucijomis.