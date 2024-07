Venecija, taikydama mokestį vienadieniams turistams, surinko 2,4 mln. eurų

Tokius pirmuosius oficialius duomenis penktadienį paskelbė miesto administracija. Venecijos meras Luigis Brugnaras paskelbė, kad tam tikromis dienomis mokestis bus imamas ir kitais metais. Mokesčio dydžio ir kitų detalių jis nekomentavo.

Toks bandymas nuo masinio turizmo kenčiančiame mieste baigėsi praėjusį savaitgalį. Jau žinoma, kad nuo kitų metų reikės susimokėti iki 10 eurų tomis dienomis, kai miestas su daugybe savo kanalų yra ypač sausakimšas. Tačiau „bazinis tarifas“ bus mažesnis – galbūt 3 eurai. Nėra patikimų skaičiavimų, kiek turistų pavyko išvengti mokesčio.

Per pirmą bandomąjį etapą nuo 8.30 iki 16.00 val. – daugiausiai savaitgaliais – vienadieniams turistams paprastai reikėjo sumokėti penkis eurus. Tam į savo mobiliuosius įrenginius reikėjo parsisiųsti QR kodą. Priešingu atveju grėsė iki 300 eurų bauda, tačiau tiek iš tikrųjų niekas nemokėjo. Be to, galiojo virtinė išimčių: mokėti, pavyzdžiui, nereikėjo vietiniams, viešbučių svečiams ir jaunesniems nei 14 metų amžiaus vaikams.