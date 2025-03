Vatikanas pranešė, kad popiežiaus plaučių infekcija „kontroliuojama“

Pranciškui nebereikia neinvazinės mechaninės ventiliacijos, o „intensyvios deguonies terapijos reikia mažiau“, vakariniame biuletenyje apie popiežiaus sveikatą rašė Vatikanas.

„Motorinė ir kvėpavimo takų fizioterapija tebėra veiksminga“, – pridūrė jis.

Be to, Vatikano spaudos biuras pirmą kartą nurodė, kad popiežiaus plaučių uždegimas pagaliau yra „kontroliuojamas“.

Katalikų bažnyčios vadovas Romos ligoninėje gydomas jau daugiau nei mėnesį.

Neinvazinė mechaninė ventiliacija paprastai reiškia, kad ligoniui per burną ir nosį dengiančią kaukę tiekiamas papildomas deguonis – toks gydymo būdas Pranciškui ne kartą buvo taikomas pastarąsias savaites. Be to, kvėpuoti jam vis dar periodiškai padeda nosyje įstatytas vamzdelis.

Vatikanas pastarosiomis savaitėmis ne kartą pabrėžė, kad dirbtinis kvėpavimas pontifikui niekada nebuvo taikomas.

Be plaučių uždegimo, popiežių kamuoja ir įvairių patogenų sukelta kvėpavimo takų infekcija, kuri dabar yra „kontroliuojama, nors kol kas nepraėjo“, – teigė Vatikanas.

REKLAMA

REKLAMA

Gydytojai popiežiui yra diagnozavę sunkų abejų plaučių uždegimą, o jo būklę apsunkina tai, kad jam dar jaunystėje buvo pašalinta dalis dešiniojo plaučio.

REKLAMA

Popiežiaus iš ligoninės išleisti kol kas neplanuojama. Nors Vatikanas pirmiau pranešimus apie pontifiko sveikatą skelbdavo kiekvieną dieną, kitas medicininis biuletenis turėtų pasirodyti tik kitą savaitę.

1,4 milijardo pasaulio katalikų galva 2013 m. kovą tapęs Pranciškus yra antras pagal amžių popiežius istorijoje.

Kitą mėnesį Vatikane turėtų prasidėti Velykų šventė.

Paprastai Velykų sekmadienį popiežius Šv. Petro aikštėje dešimtims tūkstančių tikinčiųjų suteikia palaiminimą „Urbi et Orbi“ (Miestui ir pasauliui).

2025 metai yra Šventieji, todėl Romoje tikimasi sulaukti ypač didelio piligrimų skaičiaus.