Varšuvos centre žiauriai išžaginta jauna moteris mirė ligoninėje

Šią žinią patvirtino Varšuvos prokuratūros atstovas spaudai Szymonas Banna (Šimonas Bana).

Varšuvos centre ankstų sekmadienio vyrą einančią namo moterį užpuolė kaukėtas vyras.

„Užpuolikas priėjo prie aukos iš nugaros ir priglaudė peilį jai prie kaklo, – sakė Varšuvos policijos atstovas Robertas Szumiata (Robertas Šumiata) – Smaugdamas savo auką ir uždengęs jai burną, jis jėga nusitempė ją prie netoliese esančių vartų“.

„Sargas rado ant laiptų gulinčią nuogą moterį be sąmonės ir pranešė policijai“, – pridūrė jis.

Per kelias minutes į įvykio vietą atvyko policija ir greitosios pagalbos automobilis, kuris skubiai moterį nuvežė į ligoninę.

R. Szumiata sakė, kad įtariamasis buvo sulaikytas vėliau tą pačią dieną, kai išėjo iš pastato, kuriame nuomojosi butą. 23-ejų metų vyras sulaikomas nesipriešino.

Per kratą vyro bute policija, be kitų daiktų, rado didelį virtuvinį peilį ir, kaip įtariama, per išpuolį naudotą balaklavą.

Taip pat žinoma, kad įtariamasis iš aukos pavogė du mobiliuosius telefonus, kelias mokėjimo korteles ir piniginę. Policija visus šiuos daiktus rado.

Anksčiau vyras buvo kaltinamas pasikėsinimu nužudyti, seksualine prievarta ir apiplėšimu, tačiau dėl moters mirties prokuratūra dar gali peržiūrėti kaltinimus.