Užfiksavo kvapą gniaužiantį vaizdą: didžiulį pastatą tornadas sugriovė vos per kelias sekundes

Kaip rašo „The Guardian“, tornadas pastatą sugriovė balandžio pabaigoje.

Nacionalinės meteorologijos tarnybos duomenimis, valstiją nusiaubė keliolika tornadų, kurie sunaikino šimtus namų ir įmonių pastatų.

Vaizdo įraše užfiksuotą pastatą, kuris priklausė bendrovei „Garner Industries“, sugriovė tornadas, kurio greitis siekė 158 km/val.

A tornado demolished an industrial warehouse in the US state of Nebraska in seconds



