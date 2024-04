Tragiški tornado padariniai: žuvo 4 mėnesių vaikelis

Netoli Holdenvilio JAV Oklahomos valstijoje žuvo mažiausiai keturi žmonės, įskaitant keturių mėnesių vaiką, dešimtys asmenų buvo sužeisti, sekmadienį pranešė vietos žiniasklaida, remdamasis gelbėjimo tarnybomis.

Gubernarorius Kevinas Sittas pareiškė užuojautą aukų artimiesiems ir sakė apsilankysiąs stichijos nusiaubtame regione.

Prieš tai tornadų paveiktose valstijos dalyse buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Ypač smarkiai stichija taip pat smogė Omahos miestui ir jo apylinkėms Nebraskos valstijoje. Čia apgadinta arba sugriauta 150 pastatų.

Tornadų vėjo gūsiai siekė apie 215 km/h

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose buvo matyti pastatų griuvėsiai. Be to, tūkstančiai namų ūkių liko be elektros energijos. Meteorologijos tarnybos duomenimis, tornadų vėjo gūsiai siekė apie 215 km/h. Perspėjimas dėl tornadų buvo paskelbtas 7 mln. žmonių, o perspėjimas dėl audrų – 47 mln. gyventojų nuo Rytų Teksaso iki Ilinojaus ir Viskonsino.

„Mums labai pasisekė, kad yra tik laba mažai sužeistųjų“, - sakė Omahos policijos vadas Toddas Schmadereris. Pusę milijono gyventojų turinčio miesto perspėjimo sistema esą gerai suveikė. Tai išgelbėjo žmones. „Ypatingas stebuklas, kad atlaikėme tokią audrą bei žuvusiųjų“, – kalbėjo Nebraskos gubernatorius Jimas Pillenas.

Vien tik penktadienį ir šeštadienį penkiose JAV valstijoje registruota dešimtys tornadų ir smarkių viesulų, pranešė CNN. Ekspertai gamtos stichijų – audrų, potvynių ir miškų gaisrų – dažnėjimą JAV aiškina ir klimato kaita.