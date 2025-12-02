 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Ultra greitas“ pristatymas: „Amazon“ testuoja pristatymą per 30 minučių

2025-12-02 07:46 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 07:46

Pirmadienį „Amazon“ dviejuose JAV miestuose pradėjo bandyti „ultra greitą“ prekių pristatymą, suteikdama pirkėjams galimybę maisto produktų ar būtiniausių namų apyvokos reikmenų tiesiai į savo namus gauti vos per 30 minučių.

„Amazon“ (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį „Amazon“ dviejuose JAV miestuose pradėjo bandyti „ultra greitą“ prekių pristatymą, suteikdama pirkėjams galimybę maisto produktų ar būtiniausių namų apyvokos reikmenų tiesiai į savo namus gauti vos per 30 minučių.

REKLAMA
1

Elektroninės prekybos milžinės programėlėje įdiegta funkcija „Amazon Now“ suteikia pirkėjams iš Sietlo Vašingtono valstijoje ir Filadelfijos Pensilvanijoje galimybę užsakyti ir skubiai gauti tokių produktų kaip pienas, kiaušiniai, švieži produktai, vaistai ir buitinė elektronika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tūkstančiai kasdienio naudojimo namų apyvokos prekių ir šviežių maisto produktų dabar gali būti pristatyti klientams per kelias minutes“, – teigiama bendrovės „Amazon“ internetiniame pranešime.

Pristatymo kaina prasideda nuo 3,99 JAV dolerių paslaugos „Amazon Prime“ prenumeratoriams ir 13,99 dolerių pirkėjams, kurie šia paslauga nesinaudoja.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų