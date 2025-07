Ukrainos žvalgyba: netoli Vladivostoko sprogo pagrindinis Rusijos dujotiekis

„Rusijos Tolimuosiuose Rytuose per sprogimą, po kurio kilo gaisras, sunaikinta pagrindinio Vladivostoko dujotiekio atšaka, einanti Japonijos jūros pakrante“, – teigė šaltinis.

Pasak jo, dujotiekiu buvo tiekiamos dujos keliems Rusijos kariniams objektams, esantiems palei pakrantę, įskaitant tam tikrus Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno 155-osios jūrų pėstininkų brigados dalinius. Dalis dujotiekio pradėjo veikti šių metų kovą.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, per atskirą sprogimą sunaikinta vandens tiekimo kariniams garnizonams linija.

Sprogimai nugriaudėjo šeštadienį po vidurnakčio ir sukėlė didelį gaisrą. Vėliau į įvykio vietą atvyko Rusijos saugumo tarnybos ir remonto komandos.

Siekdamos užkirsti kelią informacijos plitimui tarp vietos gyventojų, ypač minint Vladivostoko 165-ąsias metines, valdžios institucijos, kaip pranešta, nutraukė mobilųjį internetą ir ryšį Lazurnajos įlankos rajone.