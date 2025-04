Ukrainos kariškiai parodė, kaip jie prasiveržė pro Rusijos Federacijos Belgorodo srities sieną. Žinoma, kad šios vietos gynybai priešas išleido daugiau kaip 10 mlrd. rublių (apie 105 tūkst. eurų).

Reportedly, this is Ukrainian Defenders breaking through Russian fortification systems in Belgorod region.



It is reported that Russians spent over 10 billion rubles (about EUR 105,000) on these systems after Ukrainian offensive in Kursk region to make a breakthrough of their… pic.twitter.com/SgBxSlp0U6

REKLAMA