Ukrainos kontrpuolimo strigimas: įvardintos svarbiausios priežastys

Vienas iš pagrindinių įstrigusio Ukrainos kariuomenės kontrpuolimo faktorių buvo vėlavimas jį pradėti, o kartu su tuo prisidėjo ir Rusijos gynybinis bei taktinis pasirengimas per tuos kelis mėnesius.

Pats V. Zelenskis yra viešai pripažinęs, kad kontrpuolimas prasidėjo per vėlai. Tačiau jo teigimu, taip nutiko dėl to, kad Vakarai delsė teikti laiku pažadėtą ginkluotę. Rusija tuo metu „apsikasė“, įsirengė įtvirtinimus, gausiai užminavo visą fronto perimetrą. Be to, Rusija sugebėjo užsitikrinti gausų bepiločių tiekimą į fronto liniją, o tai leido jiems efektyviai stabdyti ukrainiečių puolimą.

„The Washington Post“ kalbinti ekspertai įžvelgė nemažai pačios Ukrainos karinės vadovybės taktinių klaidų. Pavyzdžiui, dėl pasirinkto kontrpuolimo trimis kryptimis, vietoje vienos, plano. Tokiu būdu nebuvo pasiekta nė vieno iš užsibrėžtų tikslų, nors ir Vakarų karybos specialistų siūlytas puolimas Melitopolio kryptimi numatė gausiai nuostolių.

Svarbiausi straipsnyje pateikiami teiginiai: