Ukrainos kariuomenė pranešė, kad į Baltarusijos oro erdvę įskrido rusų dronas

Į Ukrainą paleistas rusų kovinis dronas įskriejo į Baltarusijos oro erdvę, šeštadienį pranešė Ukrainos kariuomenė.

Kyjivo teigimu, penktadienio naktį virš Charkivo ir Donecko regionų numušti keturi Irano gamybos „šahedai“. „Penktasis išskrido iš Ukrainos oro erdvės ir nulėkė į Baltarusiją Gomelio regiono kryptimi“, – savo platformos „Telegram“ kanale rašė Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų vadas Mykola Oleščiukas.

Ši incidentą patvirtino baltarusių karo tinklaraštis „Hajun Project“, paaiškinęs, kad dronas virš Baltarusijos skrido tris valandas ir pasiekė šiaurės rytuose esantį Vitebsko miestą. Kas jam nutiko po to, nežinoma. Tinklaraštyje taip pat rašoma, kad bepilotį orlaivį vijosi baltarusių naikintuvas ir sraigtasparnis.

Anot tinklaraščio „Hajun“, panašaus pobūdžio incidentas įvyko ir ketvirtadienį vakare, kai vienas rusų „šahedas“ įskrido į Baltarusijos oro erdvę, tačiau vėliau ties apsaugine Černobylio atominės elektrinės zona sugrįžo į Ukrainą. Ukrainos kariuomenė šio pranešimo nepatvirtino.

Baltarusija yra laikoma artimiausia Rusijos sąjungininke. Jos prezidentas Aleksandras Lukašenka padėjo rusams dislokuoti Ukrainą puolusias pajėgas, nors pats į konfliktą tiesiogiai nesivėlė.

Pastarosiomis dienomis įtampa ir vėl išaugo, mat šiuo metu Baltarusijoje vyksta bendros kinų ir baltarusių karių pratybos.

Be to, šeštadienį pietų Rusijos Rostovo regiono gubernatorius pranešė, kad po drono atakos vienoje iš Zimliansko rajono kuro saugyklų kilo gaisras, kurį po to pavyko užgesinti.