Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 394 270 karių

Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 6 394 Rusijos tankus (+9 per pastarąsias 24 val.), 11 942 (+21) šarvuotąsias kovos mašinas, 9 459 (+24) artilerijos sistemas, 981 daugkartinio paleidimo raketų sistemą, 666 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 332 lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 12 579 (+28) automobilius, 24 laivus, 1 povandeninį laivą, 7 235 (+26) dronus, 1 512 (+3) specialiosios technikos vienetų ir 1 881 sparnuotąją raketą.

Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.