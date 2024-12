Ukrainos dronas pataikė į daugiaaukštį namą, už 1 000 km nuo fronto linijos

Daugiau nei 1,3 mln. gyventojų turinčiame mieste dronas rėžėsi į daugiaaukštį gyvenamąjį namą, jį apgadino, tačiau aukų nebuvo, pranešė vietos pareigūnai.

Nors atakos taip toli į Rusijos teritoriją yra retos, Kazanė ir aplinkinis naftos turtingas Tatarstano regionas ir anksčiau buvo tapę Ukrainos dronų taikiniais.

Tokie smūgiai laikomi gėdingais Rusijai, beveik trejus metus vykdančiai karą Ukrainoje.

„Šiandien Kazanė patyrė didžiulę dronų ataką“, – „Telegram“ žinutėje teigė Tatarstano vadovas Rustamas Minichanovas.

„Jei anksčiau buvo puolamos pramonės įmonės, tai dabar priešas iš ryto atakuoja civilius gyventojus“, – pridūrė jis.

Rusijos socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip dronai pataiko į daugiaaukštį pastatą ir sukelia ugnies kamuolius.

Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova sakė, kad du dronai pataikė į 37 aukštų daugiabutį. Ji sakė, kad Ukraina taikėsi į neįvardytą pramoninį objektą, tačiau šis nenukentėjo.

„Smūgiai tęsis“

Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino išpuolius prieš taikinius Rusijoje, ypač po to, kai Vašingtonas praėjusį mėnesį leido Kyjivui raketomis smogti kariniams taikiniams Rusijos rajonuose netoli bendros abiejų šalių sienos.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, konkrečiai neminėdamas smūgio Kazanėje, šeštadienį sakė: „Mes neabejotinai ir toliau atakuosime Rusijos karinius taikinius dronais ir raketomis“.

Rusijos civilinės aviacijos institucija „Rosaviacija“ laikinai uždarė vieną judriausių šalyje Kazanės tarptautinį oro uostą dėl Ukrainos dronų keliamos grėsmės.

Dalis gyventojų buvo evakuoti, tačiau valdžios institucijos nepateikė skaičių, taip pat atsargumo sumetimais regione buvo atšaukti visi svarbiausi vieši renginiai.

Be dronų, pataikiusių į daugiabutį, trys dronai buvo numušti, o tris neutralizavo oro gynybos sistemos, sakė M. Zacharova. Pranešime „Telegram“ ji teigė, kad Kyjivas savo „pyktį dėl apčiuopiamų karinių pralaimėjimų išliejo ant taikių Rusijos gyventojų“.

Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad kariuomenė užėmė naują kaimą netoli svarbaus Kurachovės miesto rytų Ukrainoje, kur Rusijos pajėgos pastaraisiais mėnesiais smarkiai pasistūmėjo į priekį.

Ataka Kazanėje surengta kitą dieną po to, kai per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjive vienas žmogus žuvo ir 13 buvo sužeista, ir po to, kai penki žmonės žuvo per Ukrainos ataką Rusijos Kursko srityje.

Šeštadienį per Rusijos smūgį pietinėje Chersono srityje nukentėjo onkologijos ligoninė, sakė V. Zelenskis. Nukentėjusiųjų nebuvo, nes darbuotojai ir pacientai buvo slėptuvėje.