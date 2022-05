Ukrainoje žuvo žinomas ukrainiečių žurnalistas

Žurnalistas žuvo per apšaudymą netoli Iziumo. Jam buvo 36-eri.

Žurnalistas dirbo Ukrainos televizijos kanale „Telekanal Dom“, tačiau dabar kovojo Ukrainos pajėgų pusėje. Anksčiau kovojo Donbaso regione.

Russians killed another person I knew, another journalist. I met Oleksandr Makhov in Sloviansk several years ago. He was one of the best Ukrainian war reporters. He joined the army after Russian full-scale invasion and was killed in combat near Izium. He was so young. RIP pic.twitter.com/tUxa2h0Un7