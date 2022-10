Ukrainoje žuvo amerikietis veteranas, penkių vaikų tėvas

Vyras 2007–2009 m. tarnavo kaip pėstininkas Irake.

Pranešama, kad spalio 3 d. Luhansko srityje esančiame Sjevjerodonecke D. Partidge žuvo nuo tanko ugnies. Anot minėto leidinio, jis patyrė sunkų kaklo sužalojimą, už jo gyvybę Zaporižios karo ligoninėje savaitę kovojo medikai.

Amerikietis mirė spalio 11-ąją. Tą pačią dieną JAV valstybės departamento atstovas spaudai pranešė, kad Ukrainoje žuvo JAV kariškis, tačiau žuvusiojo vardas ir pavardė nebuvo nurodyti.

Prieš išvykdamas į karą Ukrainoje, vyras parašė testamentą ir nusipirko vieną bilietą į Lenkiją. Balandį jis prisijungė prie užsienio legiono, kovojančio Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sudėtyje. Vasarą amerikietis buvo sužeistas, tačiau pasveiko ir grįžo į savo būrį.

D. Partidge turėjo žmoną ir penkis vaikus. Vyriausiajam – penkiolika metų, o jauniausiam – dveji.

34yo US Army veteran Dane Partridge died in hospital in 🇺🇦. He was critically wounded on Oct 3 in Luhansk Obl when Russian forces attacked his unit.



“His call sign was ‘Bird’. So when you see a bird, think of my son,” his mother said.



"His call sign was 'Bird'. So when you see a bird, think of my son," his mother said.