Ukrainiečių smūgis rusų kariuomenei: per parą nukovė 480 okupantų

Be to, per pastarąją parą Ukrainos gynėjams taip pat pavyko sunaikinti 3 rusų kariuomenės tankus (3 799 iš viso – red. past.), 7 šarvuotąsias kovos mašinas (7 442), 22 artilerijos sistemas (3 406), 2 daugkartinio paleidimo raketų sistemas (572), 31 bepilotį orlaivį ( 2 941) ir kitos karinės technikos.

Pažymima, kad nuo karinės invazijos pradžios iš viso karo lauke buvo nukauta daugiau kaip 206 tūkst. rusų karių.

Rusijos smūgis klinikai Dnipre pareikalavo dviejų gyvybių, 30 žmonių sužeisti

Rusijos raketai penktadienio rytą pataikius į medicinos įstaigą centrinėje Ukrainos dalyje esančiame Dnipre, žuvo du žmonės, o dar 30 žmonių, įskaitant du vaikus, buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti iš pastatų su išdaužytais langais ir be stogo besiveržiantys dūmai.

REKLAMA

REKLAMA

„Jau yra 30 sužeistųjų, įskaitant du vaikus. Be to, iki šiol nepavyko susisiekti su trimis žmonėmis, kurie galėjo ten būti“, – platformoje „Telegram“ parašė srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.

REKLAMA

Anot jo, raketa pataikė į gyvenamąjį daugiaaukščių rajoną, kur veikė medicinos ir veterinarijos klinikos.

„Žuvo 69 metų vyras. Jis tiesiog ėjo pro šalį, kai rusų teroristų raketa smogė miestui“, – papasakojo S. Lysakas apie vieną iš žuvusiųjų.

Jis pridūrė, kad dar vieno žuvusio vyro kūnas buvo rastas veterinarijos klinikos griuvėsiuose.

V. Zelenskis pareiškė, jog smogę civilinei medicinos įstaigai, „rusų teroristai dar kartą įrodė, kad kovoja prieš viską, kas žmogiška ir teisinga“.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmoji ponia Olena Zelenska tviteryje parašė, kad šis išpuolis rodo „siaubingą ciniškumo lygį“.

Dnipro meras Borysas Filatovas socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše nurodė, kad raketa pataikė į kliniką, kuri, kaip didesnės ligoninės skyrius, teikė psichikos sveikatos paslaugas.

S. Lysakas nurodė, kad tarp sužeistųjų yra trejų ir šešerių metų berniukai, kurie, kaip dar 19 sužeistųjų, buvo paguldyti į ligoninę.

Vietos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip gelbėtojai padeda sužeistiems žmonėms palikti pastatą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

S. Lysakas platformoje „Telegram“ teigė, kad trijų aukštų pastatas buvo iš dalies sugriautas ir 1 000 kvadratinių metrų plote išplito gaisras. Jis taip pat išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ugniagesiai gesina pastato griuvėsius.

Anksčiau jis nurodė, kad Dnipropetrovsko sritis naktį buvo masiškai apšaudoma raketomis ir dronais.

Pasak jo, Dnipro miestą apšaudant naktį užsidegė vienas namas ir buvo apgadinti dar du.