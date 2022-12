Ukraina ruošėsi likviduoti Rusijos generalinio štabo viršininką, JAV bandė atkalbėti – „The New York Times“ 

Apie tai skelbia UNIAN, cituojant „The New York Times“. Skelbiama, kad Rusijos generolai pradėjo vykti į fronto liniją, kad palaikytų paprastų karių moralę, kuri po daugybės pralaimėjimų pradėjo kristi.

Ukraina pradėjo žudyti rusų generolus, tačiau rizikingi Rusijos vizitai į fronto liniją tęsėsi, rašoma leidinyje. Galiausiai, balandžio pabaigoje, generolas V. Gerasimovas slapta planavo vykti į frontą.

Amerikos pareigūnai teigė apie tai sužinoję, tačiau nuo ukrainiečių informaciją nuslėpė. JAV nuogąstavo, kad A. Gerasimovo nužudymas gali sukelti staigų konflikto eskalavimą, ir nors amerikiečiai buvo įsipareigoję padėti Ukrainai, jie nenorėjo pradėti karo tarp JAV ir Rusijos.

Apie generolo planus ukrainiečiai vis tiek sužinojo. Aukšti JAV pareigūnai paprašė ukrainiečių atšaukti išpuolį.

„Mes liepėme jiems to nedaryti. Pagalvojome: „Ei, to jau per daug“, – sakė aukštas JAV pareigūnas.

Žinutė atėjo per vėlai. Ukrainos kariškiai amerikiečiams pranešė, kad jau pradėjo ataką prieš generolo poziciją.

Oficialiais duomenimis, per streiką žuvo dešimtys rusų. Generolas V. Gerasimovas nebuvo vienas iš jų.

Po to Rusijos kariniai vadovai sumažino savo vizitus į frontą.