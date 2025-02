Ukraina praneša, kad nukauta dar 1 140 rusų karių

Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 10 161 tanko (+15), 21 139 šarvuotųjų kovos mašinų (+9), 23 528 artilerijos sistemų (+66), 1 295 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 080 oro gynybos priemonių (+0), 370 lėktuvų (+0), 331 sraigtasparnio (+0), 26 311 dronų (+155), 3 064 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 38 234 automobilių (+139), 3 754 specialiosios technikos vienetų (+1).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.