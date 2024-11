Ukraina kritikuoja Scholzo ir Putino pokalbį: „Tai suteikia Putinui vilties“

„Pokalbiai tik suteikia V. Putinui vilties sumažinti savo tarptautinę izoliaciją“, – pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.

„Reikia konkrečių, stiprių veiksmų, kurie privers jį siekti taikos, o ne įtikinėjimų ir bandymų pataikauti, kuriuos jis laiko silpnumo ženklu ir išnaudoja“, – pridūrė ministerija.

Anksčiau penktadienį pranešta, kad V. Putinas ir O. Scholzas pirmą kartą per beveik dvejus metus pasikalbėjo telefonu. O. Scholzo atstovas pranešė, kad Vokietijos kancleris „pasmerkė Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą“ ir paragino V. Putiną „jį nutraukti ir išvesti kariuomenę“. Be to, O. Scholzas nurodė, kad Rusija turi būti pasirengusi „derėtis su Ukraina, kad būtų pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, bei pabrėžė nepajudinamą Vokietijos ryžtą remti Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusijos agresija tiek, kiek reikės“.

Tuo tarpu Kremlius pareiškė, kad „įvyko išsamus ir atviras apsikeitimas nuomonėmis apie padėtį Ukrainoje“. Anot Kremliaus, V. Putinas pasakė O. Scholzui, kad bet kokiame galimame susitarime dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi būti atsižvelgta į „naujas teritorines realijas“.