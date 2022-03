Ukraina įvardijo 4 dalykus, kurių reikia norint sustabdyti Rusiją

M. Podolyakas savo žinutėje užsiminė ir apie Ukrainos oro erdvės uždarymą, tačiau jeigu to neįmanoma įgyvendinti, tai pasiūlė 4 žingsnius, kurie padėtų Ukrainai sustabdyti Rusijos agresiją:

1) Šiuolaikinės oro gynybos sistemos;

2) Sparnuotosios raketos ir amunicija sunkiosioms reaktyvinėms sistemoms;

3) Griežtas naftos embargas;

4) Totalus jūrų uostų uždarymas Rusijos Federacijos laivams.

Dear partners! It takes 4 steps not to see our dead kids eyes or not to smell burned Maryupyl in your dreams. 1. Modern air defense, if you can’t close the sky 2. Cruise missiles or shells for heavy rockets 3. Tough oil embargo 4. Closed ports for Russian ships around the world